腦麻外送員凌晨3點取餐　老闆「煩躁突消失」心酸：幸福才會埋怨

▲串燒店老闆拍下外送員離去的背影，反思自己的生活態度。（圖／翻攝串癮燒烤臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市板橋區的串癮燒烤的老闆日前發文表示，他凌晨準備好最後一張外送單後，發現外送員晚了許久沒到，正不耐煩時才看到一名外送員坐著輪椅取餐，瞬間讓他心酸，「我站在原地拍了這張照片，自己反思了一下。原來是因為自己過得幸福才學會了埋怨。」

串燒店老闆表示，他4日凌晨3時30分準備好最後一張外送訂單，看到系統上顯示外送員還有2分鐘後取餐；沒想到，5分鐘後他都沒看到人，因此心中開始有點不耐煩，想著「不是才兩分鐘嗎？怎麼還沒來拿？」

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此時，一名坐著電動輪椅的男子突然靠近，並在門口東張西望。老闆看到後上前詢問，「在找甚麼嗎？需不需要幫忙」，這時對方才拿出手機，將螢幕上的外送訂單取餐號給老闆看。

「原來他這麼久才來的原因是這樣…」老闆立刻將餐店拿給外送員，看到對方說「謝謝」後轉身離去送餐的畫面，忍不住拍了一張照片，以此體醒、反思自己的行為，「自己過得幸福才學會了埋怨」。

老闆說，「原來在我不知道的角落、我看不到的地方，有人用盡全力在為了生計努力。即使行動不便、即使寒冷、即使時間已經晚了，他們都還是拚了命的靠自己的努力在活著。那自己有什麼好責怪生活對我們的毒打呢？在此還是感謝所有外送員的辛勞，你們辛苦了！」

網友看完紛紛留言，「多一份體諒，世界會更美好」、「這背影看了好想哭以外還覺得他背負著多少責任⋯祝福他」、「您和這位先生都是好人！會反思的人是有福氣的，祝福您和這位先生生意興隆」、「很發人省思，整篇文很有感悟，謝謝您」。

維維最近運勢望到連我自己都不可思議 連續二週輪胎被刺了二次 不過彷彿是上天有保佑 都是被刺後輪高速胎 一次還沒有洩氣 老天有保佑 感謝再感謝！！ 猜猜看這是哪裡 這次第一次半夜臨時扣人來補胎！！ 照片好心人拍的，有點模糊，請見諒 由維維小舖發佈於 2021年8月10日 星期二

此外，有網友認出這名外送員是生命鬥士「維維」，「是維維沒錯！身心障礙者就業不易，嘗試過，根本找不到工作。一開始販售涼麵，但維維只能協助販售，唯一幫忙的阿姨年紀大了體力不支，所以後來才想改去賣刮刮樂。好不容易取得販售刮刮樂的機會，誰知刮刮樂賺得不多。而且刮刮樂被搶劫那次，除了賠了一大筆錢外，也讓維維對於人性蒙上陰影。幾經思考，維維決定從事外送工作。起初家人們也是反對。但這已經是他能做的工作中唯一真正能賺到錢的工作了。沒有人能養他、能負責他一輩子，誰還能反對他？他上次被無照機車從後面追撞，警察默默告知電輪不應該行駛於道路。人行道高高低低，三不五時還有台階，甚至是攤販或店家佔用，希望有天能修法，讓電動輪椅在道路上行駛不是違法的（不敢奢望有電輪專用道）」

也有人說，「板橋，維維弟弟加油！他都半夜外送，有時下雨天他在騎樓下躲雨，滿頭濕漉漉的雨水狼狽的模樣真惹人心疼」、「維維真的很認真」、「他也有來我們的店拿過外送，看了真的覺得好辛苦」。

維維過去曾向《TVBS》透露，他因出生時缺氧，導致身體右半邊因腦性麻痺而行動不便，連說話都不容易，有時只能透過手機打字溝通，但他不想造成家人負擔，才會選擇出來賣涼麵、彩券及跑外送，「我會再自立自強一點，養活自己」。