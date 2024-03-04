格鬥賽「槍砲前科犯」參賽　掏槍拍宣傳片：我是正當生意人

▲男選手拿出槍枝拍攝格鬥賽的宣傳片，引起網友討論。（圖／翻攝拳願娛樂格鬥賽臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣素人格鬥賽「拳願娛樂格鬥賽」為了宣傳比賽，請選手拍攝嗆聲影片製造話題。其中，一名自稱有槍砲彈藥刀械管制條例的男選手，因拍攝影片時疑似持槍嗆聲等行為，引起網友討論，「什麼時候有槍砲前科還變成一種抬頭了？」

該名男選手在綽號下方自我介紹標記「槍砲彈藥刀械管制條例」、「戰績0勝0敗」；男選手表示，他是高雄人，過去曾犯過很多錯誤，但那都過去了，現在他是開設當鋪的正當生意人，聽聞對手有恐嚇前科，明白對手也曾混過，但他認為雙方願意站上舞台對打，「我們就已經贏人一半了」

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▲格鬥賽官方強調，影片為「不良行為，請勿模仿」。（圖／翻攝拳願娛樂格鬥賽臉書）



然而，男選手突然話鋒一轉，將桌上的槍拿起對著鏡頭說，「槍要是在我手，是生是死，是我在決定的，但是現在我們是在講拳頭的，所以這個東西都是過去式了」，還做出將槍上膛的動作說「今天如果拉下去，是贏是輸開下去那槍就知道，希望你能拿出真實力，我們公平來競爭，打完之後是敵人是朋友，你來選擇，我是覺得舞台上的事情，舞台上解決」。

「拳願娛樂格鬥賽」在影片右上方標記「影片效果請勿模仿」，並於PO出影片後，在留言區強調「純屬影片效果，請勿模仿」、「不良行為，請勿模仿」。

網友看完紛紛留言，「什麼時候有槍砲前科還變成一種抬頭了？」「正當生意人都有槍？」「台詞滿分」、「現在有前科會比較威？」「全台灣是不是只剩下我沒有槍」、「來看台灣治安」、「我會笑死，有槍砲好像很榮耀，變成頭銜」。

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