經痛到滿床打滾！20歲女大生一查竟有「2個子宮」...醫揭原因

▲不少女性深受痛經困擾。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

大部分女性都經歷過痛經的折磨，雖然大多時候忍一忍就過去了。不過，大陸20歲女大學生小方（化名），每次來姨媽都被折騰得生不如死，痛得滿床打滾。醫生檢查後發現，導致小方痛經的原因，竟是她長了「2個子宮」。

綜合陸媒報導，自初潮開始，小方便一直深受痛經困擾，起初她以為這是常見症狀，可隨著年齡增長，她的痛經情況愈發嚴重，每次大姨媽造訪時，痛得只能臥床。這些年來，小方看了不少醫生，也試過中藥調理，但效果不盡如人意，「每次就像有刀在子宮裡割！」甚至因此患上經期恐懼症，只好來到杭州市第一人民醫院婦科就診。

婦科副主任牛諍接診後，為小方進行相關檢查，結果顯示她的子宮左側有一個低回聲團，這可能是導致痛經的罪魁禍首，想要徹底解決問題，就要把多餘組織切除。牛諍為小方進了腹腔鏡手術，經耐心剝離，成功切除了多餘的小子宮；被切下的部分存在大量淤血。術後病理顯示，這個組織內有多量子宮內膜腺體及增生的小血管。

▲醫師為小方進了腹腔鏡手術。（圖／翻攝自微博）

小方最終被診斷為子宮副腔畸形，術後1個月月經正常來潮，多年的痛經症狀得到明顯改善，心中大石頭終於落地。牛諍表示，由於額外長成的小子宮如正常子宮一般，隨著月經周期變化會增生子宮內膜，並脫落、出血，但由於不連接陰道，每次來月經會積累積血，隨著積血越來越多，就會導致腹痛的發生。

醫生說明，子宮副腔其實是種罕見的先天性苗勒管畸形，一般是在發育正常的子宮一側，額外發育成一個子宮樣的包塊，往往具有正常功能的子宮內膜組織，相當於一個額外附加的小子宮體，由於它沒有宮頸、輸卵管並且密閉，久而久之，會引起相關症狀。

子宮副腔畸形僅從影像上很難辨別，需通過腹腔鏡和宮腔鏡確診。「這種病多發於30歲以下的年輕女性，有的表現為痛經，也有些可能會導致不孕。」牛諍介紹，有些頑固且特別劇烈的痛經背後，往往是某些疾病徵兆，要引起重視，盡早就醫。

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