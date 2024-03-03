同地4年傳3起！高雄暗夜路樹突詭燒　縱火男：放火燒螞蟻

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區3日凌晨發生路樹、變電箱悶燒事件，警方查出該條巷弄4年內就有3起疑似縱火案引發悶燒情形，經調閱監視器，上午於高雄火車站前逮到縱火的陳姓男子，他稱是要放火燒螞蟻，員警另在他身上查獲毒品，訊後依法送辦。

▲高雄深夜路樹突然發生悶燒，清晨有民眾發現緊急報警。（圖／記者許宥孺翻攝）

警消3日清晨7點多接獲民眾報案，指稱建國一路巷弄裡有路樹、變電箱發生悶燒情形，雖然在同條路上，但火警發生位置仍有點距離，懷疑是有人蓄意縱火。現場經消防人員佈水線撲滅火勢，所幸無人受傷、也沒有財物損失。

▲消防局緊急撲滅火勢，所幸無人受傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，該處在2021年、2022年有5次報案紀錄，其中有3次隨意大小便、2次疑似蓄意縱火，不過當時發生地都沒有監視器能錄到疑似縱火者，而今日已是第3次縱火案。

警方調閱監視器，發現43歲陳姓男子今日凌晨行經該巷弄，於路樹下點火，現場隨即燃起火苗。警方隨即成立專案小組調查，今日上午10點在高雄火車站某商旅前逮到陳男，他供稱是因看到地上有螞蟻，所以放火燒螞蟻，對於先前同地縱火案件，陳男則不承認。

▲▼警方循線於高雄火車站前找到縱火男，他表示要放火燒螞蟻。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警又於陳男身上查獲二級毒品安非他命，全案將依刑法公共危險罪及毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦。