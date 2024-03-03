快訊／海底撈「血旺調味料」驗出蘇丹紅　公司緊急回應

▲海底撈「血旺調味料」驗出蘇丹紅，公司3日發布聲明回應。（圖／記者黃士原攝）

記者趙蔡州／綜合報導

蘇丹紅辣椒粉風波持續擴大，桃園衛生局近日收到消息，有蘇丹紅違規產品流入桃園市6家業者，發現有辣椒粉被製成海底撈的「血旺調味料」，且已出貨至全台16分店。對此，海底撈表示，全台16家分店1日凌晨已主動下架血旺調味料，強調公司與辣椒粉供應商並無直接合作關係，將進一步核查供應商相關情況。

針對「血旺調味料」爭議，海底撈3日聲明指出，公司已於1日凌晨主動下架全台16家分店的血旺調味料，強調公司與津棧（辣椒粉供應商）並無直接合作關係，未來會進一步核查供應商情況，至於被緊急下架的血旺調味料，目前已經安排送查檢驗，後續會全力配合衛生局調查。

桃園衛生局1日、2日連續接獲高雄、台南及南投衛生局通知，高雄津棧國際貿易、佳廣國際貿易、海順國際食品及保欣等4間廠商驗出13批號違規辣椒粉，而已違規辣椒粉流入桃園市6家業者。桃園衛生局3日表示，收到消息後，他們已經立刻派人通知業者下架、封存違規產品並追查流向。

津棧國際貿易進口紅辣椒粉經檢出蘇丹紅色素6ppb製成海底撈香麻辣粗粉（效期：2025.02.09）計3200包，入庫楊梅區海底撈國際食品公司倉儲，業者表示產品即為「血旺調味料」，已出貨至全台16家分店，業者收到下架通知後，除了已退貨734公斤，各分店也陸續回收中並已下架145.846公斤。