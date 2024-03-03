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屏東林邊鄉親老父意外死亡　枋寮警+民間募款送愛

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝結合民間力量募款助陳民 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝結合民間力量募款助陳民 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林邊鄉陳姓鄉民夫妻靠打零工維持一家6口生計，日前父親過世，生前留下不貲醫療費用，又要辦理後事，經濟陷入困頓，枋寮警分局員警獲悉募款幫助他家暫度難關。

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝結合民間力量募款助陳民 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱日前透過民間友人尤秀卿得知42歲的林邊鄉陳姓鄉民，為中低收入戶，家中生活全靠夫妻兩人打零工收入支撐一家6口生活，原本生活就不易。

由於其父先前因病治療費用不貲，日前又發生意外死亡，更需面對龐大的喪葬費用，致生活難以維計的陳家生活更困難。東海所藍所長獲悉，自掏腰包及協調民間友人鄭再松、鄭繼宸、鄭宥慈、戴昆財、戴奎浚、許展榮、蘇清波、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、江宏偉、吳倧纑、詹光榮、黃大洲、劉財發、黃進成、黃慶春等人，共同捐助新臺幣2萬1000元善款，並於東海派出所內親將善款交付陳男，盼微薄之捐助可以暫緩生活所需經費，減輕他家一點負擔。

枋寮分局長林俊雄表示，所長藍清輝帶領所內同仁，不僅發揮人民保母大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決困難，有能力的人更應該多多幫助他人；施比受更有福，此忠義之精神，足資同仁表率，殊值嘉勉。

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