　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國國債「暴增31.5兆」　100個比爾蓋茲也還不完

100個比爾蓋茲也還不完　外媒分析美國國債「百日暴增31.5兆」

▲外媒分析美國國債「百日暴增31.5兆」。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

根據美國財政部資料顯示，美國國債近期成長速度異常驚人，平均100天增加的金額為1兆美元（折合新台幣約31.5兆元），換算下來，每日新增的幅度達到1000億美元（折合新台幣約3.15兆元）。如此驚人的成長速度，就連被媒體分析為「秒賺萬元」的微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）也難以負擔。

根據《CNBC》報導指出，根據美國財政部資料顯示，美國國債在2023年12月29日短暫超過34兆美元後下降，目前已於1月4日完全突破34兆美元大關，目前整體國債金額已經達到34.38兆美元。

而從增長幅度來看，美國國債於2023年1月2日達到31.47兆美元後就直線上升，於2023年1月15日達到32.04兆美元、2023年9月15日達到33.04兆美元、如今又在2024年1月4日達到34.01兆美元。換算下來，幾乎每100天就增加約1兆美元的債務。

100個比爾蓋茲也還不完　外媒分析美國國債「百日暴增31.5兆」

美國銀行投資策略師哈奈特（Michael Hartnett）表示，隨著國債金額突破34兆美元，他認為要提升到35兆美元的速度，可能還是會秉持著如今的「百日增長」的狀態。

報導中也指出，由於美國財政債務明顯上升的關係，美國信貸評級機構穆迪（Moody's Corporation）從2023年11月起，將美國評級展望從「穩定」下調至「負面」，報告中指出，如果美國政府沒有提出有效的財政政策，明顯增加收入或是減少政府開支的話，美國的財政會一直保持著非常大的赤字。

過去《Business Insider》曾分析過微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的財產，在2020年的全盛時期，其身價達到1,460億美元，單年度就增加410億美元，5年增加700億美元，計算後得出其每秒平均收入為4630美元（折合新台幣約14.6萬元），每日平均收入為4億美元。

當時媒體就分析，即便每日花費100萬美元，比爾蓋茲的全部財產估計要400年才能花完。但相較於每日賺取4億美元的比爾蓋茲，美國國債每日平均增加1千億美元，即便來100個全盛時期的比爾蓋茲也還不完這些債務。

延伸閱讀

自家5天內連2女吸毒猝死　媽竟幫忙「棄屍涼亭」…母子下場出爐
男暗戀女同事…竟在公司偷裝攝影機「偷拍她更衣」　下場出爐
「禮拜三」固定放假才是真生活？　一票人大讚：真的欸

ET快訊
奶奶搭機來了...愛孫殉職　白髮送黑髮落淚
超誇張違停！阿北停路中買早餐　後方全堵
快訊／樂天桃猿戰日職巨人　先發打線出爐
快訊／女友急尋！台中男陳屍車內　警方封鎖現場
Lovelyz解散！　她到「工廠當女工」現況曝
低調穩交2年！IU開唱「李鍾碩台下緊握手燈應援」
爆泰勒絲來台「要選高雄開唱」！牽線人：認識她爸爸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美FAA發現波音客機「防冰系統」安全隱患　引擎遇結冰恐停止運轉

晚安小雞翻版！南非DJ謊稱柬警掐脖沒收手機　柬埔寨打臉了

快訊／日本又雪崩！北海道利尻山「多人遭活埋」　1人昏迷重傷

日本大叔與妻吵架　隔天驚見她做「復仇便當」當場社死

美國國債「暴增31.5兆」　100個比爾蓋茲也還不完

冰島火山恐在數小時內噴發　知名景點「藍湖溫泉」急撤離

1月加班148小時！　能登地震77%輪島公務員超「過勞死線」

重機網美遊印度「遭7男輪流性侵」　老公全身傷！淚曝遭遇掀公憤

整排學生「幫舔腳趾」　美高中募款活動變調！26秒噁心影片曝

女全裸「海邊活春宮」野戰短褲男嗨到最高點　激情一幕曝光

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

Jisoo IG限動「認證台灣粉絲」　寵粉舉動全曝光...網暴動：太羨慕！

怕水老虎小心下池子...　喝完水秒甩前腳爪子！

柯以柔「離婚過來人」勸黃嘉千.夏克立　怕聽前夫聲音..超商巧遇「視線變模糊」

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

周星馳新片來台海選「謝依霖也報名」　星爺親挑..漂亮.會運動.無經驗可！

美FAA發現波音客機「防冰系統」安全隱患　引擎遇結冰恐停止運轉

晚安小雞翻版！南非DJ謊稱柬警掐脖沒收手機　柬埔寨打臉了

快訊／日本又雪崩！北海道利尻山「多人遭活埋」　1人昏迷重傷

日本大叔與妻吵架　隔天驚見她做「復仇便當」當場社死

美國國債「暴增31.5兆」　100個比爾蓋茲也還不完

冰島火山恐在數小時內噴發　知名景點「藍湖溫泉」急撤離

1月加班148小時！　能登地震77%輪島公務員超「過勞死線」

重機網美遊印度「遭7男輪流性侵」　老公全身傷！淚曝遭遇掀公憤

整排學生「幫舔腳趾」　美高中募款活動變調！26秒噁心影片曝

女全裸「海邊活春宮」野戰短褲男嗨到最高點　激情一幕曝光

「火影 - 漩渦鳴人 六道仙人」模型！巨大查克拉手臂超強魄力

美FAA發現波音客機「防冰系統」安全隱患　引擎遇結冰恐停止運轉

晚安小雞翻版！南非DJ謊稱柬警掐脖沒收手機　柬埔寨打臉了

大巨蛋漏水！綠轟「台北大秘寶」　藍喊話市府調查：別聽遠雄片面之詞

基隆警枉死！年邁祖母從金門來台送別愛孫　靈堂前悲痛落淚

心情不好騎上國道吹風　失意男跌落6m深涵洞！破相斷牙送醫

最會裝傻的三大星座！TOP 1外表無害又天真　內心敏感細膩意見超多

快訊／樂天桃猿戰日職巨人　朱育賢扛先發4棒

父逝世周年演唱會秒殺！許富凱「不留位子給爸」藏洋蔥

快訊／日本又雪崩！北海道利尻山「多人遭活埋」　1人昏迷重傷

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

亞馬遜新物種　全世界最大蛇類畫面曝光

女全裸海邊活春宮　普吉島激情一幕曝光

日AV女優「琴音華」宣布引退！　曝想當回普通女孩

韓69歲婦高空彈跳慘死　工讀生認「沒扣扣環」

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

豬這部位不能吃？專家：2族群恐生病

男童性侵9歲妹　時間長達五年

把她的臉刺在身上　性感女模無套讓男粉上

泰王次子娶妻丟了繼承權　爆「正在離婚」

阿嬤偷餵2月嬰喝白開水！她「腸腫」險丟命

日國民冰棒8年內「漲2元」　社長率員工90度鞠躬道歉

人夫要求驗小孩DNA　老婆私下竟這樣做

澳男扔妻墜15樓　死前恐怖影曝光

更多熱門

相關新聞

美、日、台、以4國領軍！　帶動歐洲房產投資活動勁升20％

美、日、台、以4國領軍！　帶動歐洲房產投資活動勁升20％

根據英國房地產服務公司Savills的最新研究，預期的利率下降和經濟的溫和復甦將吸引海外投資者流入，他們希望利用「日益吸引人的定價水平」來實現資本增值。美國、以色列、日本和台灣的投資者預計將領銜這一浪潮，帶動2024年房地產投資活動反彈20％。Savills全球跨境投資部門負責人拉希德·哈桑在接受CNBC採訪時表示：「確實，看起來我們已經度過了最糟糕的時期，現在正逐步復甦中。」

紐時最新民調　拜登不支持率47%創新高

紐時最新民調　拜登不支持率47%創新高

川普拿下密蘇里州黨內初選　料以壓倒性優勢鎖定提名

川普拿下密蘇里州黨內初選　料以壓倒性優勢鎖定提名

加薩糧援站爆發意外後　美國首度空投援助物資

加薩糧援站爆發意外後　美國首度空投援助物資

美官員：以色列大致同意停火協議　現只待哈瑪斯點頭

美官員：以色列大致同意停火協議　現只待哈瑪斯點頭

關鍵字：

國債美國財政債務政策

讀者迴響

熱門新聞

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

家寧Andy突公開婚紗照！「他唱情歌眼裡全是愛」

亞馬遜新物種　全世界最大蛇類畫面曝光

休息站「1零嘴必買」噴200元　網嘆買不起了

大蛇丸半年「減掉30KG體脂肪」！　對比曝光

晚安小雞服刑中突發聲明！　深夜喊「切勿以身試法」

女全裸海邊活春宮　普吉島激情一幕曝光

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

「龍抬頭」土地公生日要來了　2招開運法曝

女大生借宿昏睡「下體流血」　揪出男同學1月性侵4次

男友在家一直硬！妹子看傻　掀共鳴：我老公也是

爆泰勒絲「要選高雄開唱」！牽線人：認識她爸爸

養不起4小孩！男星IG發收款QR code：真的撐不住了

女童被撞飛！網紅回現場「殺出違停男公審」　下場慘了

更多

最夯影音

更多
走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊
派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面