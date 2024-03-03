美國國債「暴增31.5兆」　100個比爾蓋茲也還不完

▲外媒分析美國國債「百日暴增31.5兆」。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

根據美國財政部資料顯示，美國國債近期成長速度異常驚人，平均100天增加的金額為1兆美元（折合新台幣約31.5兆元），換算下來，每日新增的幅度達到1000億美元（折合新台幣約3.15兆元）。如此驚人的成長速度，就連被媒體分析為「秒賺萬元」的微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）也難以負擔。

根據《CNBC》報導指出，根據美國財政部資料顯示，美國國債在2023年12月29日短暫超過34兆美元後下降，目前已於1月4日完全突破34兆美元大關，目前整體國債金額已經達到34.38兆美元。

而從增長幅度來看，美國國債於2023年1月2日達到31.47兆美元後就直線上升，於2023年1月15日達到32.04兆美元、2023年9月15日達到33.04兆美元、如今又在2024年1月4日達到34.01兆美元。換算下來，幾乎每100天就增加約1兆美元的債務。

美國銀行投資策略師哈奈特（Michael Hartnett）表示，隨著國債金額突破34兆美元，他認為要提升到35兆美元的速度，可能還是會秉持著如今的「百日增長」的狀態。

報導中也指出，由於美國財政債務明顯上升的關係，美國信貸評級機構穆迪（Moody's Corporation）從2023年11月起，將美國評級展望從「穩定」下調至「負面」，報告中指出，如果美國政府沒有提出有效的財政政策，明顯增加收入或是減少政府開支的話，美國的財政會一直保持著非常大的赤字。

過去《Business Insider》曾分析過微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的財產，在2020年的全盛時期，其身價達到1,460億美元，單年度就增加410億美元，5年增加700億美元，計算後得出其每秒平均收入為4630美元（折合新台幣約14.6萬元），每日平均收入為4億美元。

當時媒體就分析，即便每日花費100萬美元，比爾蓋茲的全部財產估計要400年才能花完。但相較於每日賺取4億美元的比爾蓋茲，美國國債每日平均增加1千億美元，即便來100個全盛時期的比爾蓋茲也還不完這些債務。

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