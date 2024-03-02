　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇丹紅辣椒粉「保欣」再增1批！食藥署回溯檢驗下周三出爐

▲台南市衛生局自2月8日晚上接獲新北市衛生局通知原料輸入商檢出「蘇丹紅」之辣椒粉販賣至台南市之後，即積極追查下架相關連問題辣椒粉及食品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市衛生局稽查蘇丹紅辣椒粉及相關食品。（圖／記者林東良翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

蘇丹紅辣椒粉竄全台，食品藥物管理署今（2）日公布最新稽查結果，「保欣企業有限公司」又新增1批辣椒粉不符合規定；昨日新確認高雄「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」輸入業者的辣椒粉也檢出違規，下游還在釐清中；而食藥署針對21家禁止輸台中國辣椒粉擴大回溯性檢驗，目前還有14批檢驗中，檢驗結果預計下周三之前可全數出爐。

食藥署副署長林金富表示，因應中國輸台辣椒粉非法添加蘇丹色素事件，本署及地方政府衛生局自113年2月21日起針對21家禁止輸台之中國辣椒粉出口商/製造廠擴大抽驗，目前共抽驗59批檢驗蘇丹色素，其中35批檢驗結果符合規定，10批檢出蘇丹色素與規定不符，14批檢驗中。新增「保欣企業有限公司」1批不符合規定，轄管衛生局已立即依法處辦。

新北市「保欣企業有限公司」輸入中國大陸河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉檢出蘇丹色素，目前累計7批（有效日期115.10.22、115.11.23、115.12.06、115.10.4、115.10.29、116.01.07、115.10.12）辣椒粉原料經抽驗檢出含有蘇丹色素。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蘇丹紅辣椒粉最新調查情況，保欣企業有限公司輸入之紅辣椒粉相關產品下游流向圖。（圖／食藥署提供）

▲蘇丹紅辣椒粉最新調查情況，保欣企業有限公司輸入之紅辣椒粉相關產品下游流向圖。（圖／食藥署提供）

高雄市「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」（2家公司實際營業地址相同）輸入中國大陸「KAVIN SHIPPING LTD」之辣椒粉，7批檢出含有蘇丹色素三號，其中津棧公司6批（有效日期115.6.14、115.6.18、115.6.22、115.6.26、115.8.9、115.9.14、115.9.18及115.9.22），佳廣公司1批（有效日期115.5.28），全案因涉及違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款規定，目前已由台灣高雄地方檢察署偵辦中。

食藥署持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜，截至113年3月1日，共計下架及封存辣椒粉及其產品26,054.1公斤。

自113年3月1日起，輸入食品無論在邊境或後市場，被查獲違反食品安全衛生管理法（下稱食安法）第15條第1項第3款「有毒或含有害人體健康之物質或異物」、第7款「攙偽或假冒」或第10款「添加未經中央主管機關許可之添加物」情事者，即依食安法第34條所定，中央主管機關遇有重大食品衛生安全事件發生，或輸入產品經查驗不合格之情況嚴重，立即停止其輸入查驗申請，杜絕非法產品於境外。

▲▼蘇丹紅辣椒粉最新調查情況，「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」輸入之辣椒粉相關產品下游流向圖。（圖／食藥署提供）

▲「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」輸入之辣椒粉相關產品下游流向圖。（圖／食藥署提供）

ET快訊
台中再爆蘇丹紅流市面　多家火鍋、燒肉名店遭殃
扯！26歲「懷孕4寶媽」偽造連署書　為換6千元安非他命
瘋搶巨人限量商品！大巨蛋場面混亂　有人滑倒還爭吵
快訊／蘇丹紅連環爆！　保欣負責人遭羈押禁見
男星借錢養家！方文琳火速匯5萬「看新聞才知真相」氣炸
搶學生！私大加碼「每年給3.5萬」　大一免學雜費
罕見畫面！大白鯊遭虎鯨「開膛取肝」　科學家目睹太震撼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中再爆3批蘇丹紅流市面　4150kg成韓式部隊鍋底...知名餐廳遭殃

入夜再下探10度　11縣市續發低溫特報

玉山冰珠狂下4小時！厚度累計2公分　霧中冰封景色曝光

搶學生！私大加碼「每年給3.5萬」大一免學雜費

蘇丹紅辣椒粉「保欣」再增1批！食藥署回溯檢驗下周三出爐

超狂！搶終極版多多龍小提燈　頂寒風細雨人龍綿延1公里

中和連爆3起本土麻疹！最新個案「與前兩例群聚無關」感染源不明

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻：值班勿看劇、打手遊

快訊／今年第3起本土麻疹！新北31歲男確診　可傳染期去中和魚湯店

「碰」一聲巨響！台鐵岡山站電車纜線爆炸　兇手是喜鵲鳥巢

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

大谷透露2023年就訂婚！　　強調妻子是「一名普通人」

24歲警遺體送抵板橋殯儀館　忍喪子痛...父母淚崩相扶持

吳宗憲罕見同框「神祕小女兒」！　曾誇「3女兒中最漂亮」正臉曝光

撞警局畫面曝光！駕駛「3秒死亡加速」男警無法反應殉職

台中再爆3批蘇丹紅流市面　4150kg成韓式部隊鍋底...知名餐廳遭殃

入夜再下探10度　11縣市續發低溫特報

玉山冰珠狂下4小時！厚度累計2公分　霧中冰封景色曝光

搶學生！私大加碼「每年給3.5萬」大一免學雜費

蘇丹紅辣椒粉「保欣」再增1批！食藥署回溯檢驗下周三出爐

超狂！搶終極版多多龍小提燈　頂寒風細雨人龍綿延1公里

中和連爆3起本土麻疹！最新個案「與前兩例群聚無關」感染源不明

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻：值班勿看劇、打手遊

快訊／今年第3起本土麻疹！新北31歲男確診　可傳染期去中和魚湯店

「碰」一聲巨響！台鐵岡山站電車纜線爆炸　兇手是喜鵲鳥巢

巨人來台交流戰無延長賽　不限制投球時間

立委羅智強收恐嚇「揚言炸立院」　北市警調查：疑來自境外IP

網傳青海大壩潰堤　陸官媒：有洪水但無人傷亡

台中再爆3批蘇丹紅流市面　4150kg成韓式部隊鍋底...知名餐廳遭殃

當伴娘太累躺新娘床！夏乙薇觸禁忌被罵翻　命理師：被認為來篡位

加拿大陸生淪植物人！　母控：業餘拳賽遭職業選手「打到腦出血」

泰王次子偷娶美國嬌妻！痛失王位繼承權　爆他「正想辦法離婚」

入夜再下探10度　11縣市續發低溫特報

偽造20份連署書！換6千元安非他命　超扯懷孕4寶媽下場曝　

快訊／巨人戰兄弟打序出爐　岡本和真、坂本勇人連線

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

「倒出加熱」而已　夜市1小吃賣60元他傻眼

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

穿低胸上衣！男友急提醒「形狀很清楚」

8.5℃強烈冷氣團北北基大雨　明熱如夏、下週再變冷

台鐵傳死傷事故！行人侵入軌道遭撞　「鳳山-九曲堂」列車延誤

北北基3縣市大雨特報！一路下到晚上

抓到老公嫖妓「1原因才能舒壓」！全場傻：好髒

鳳山大書城宣布4月底熄燈　千人淚別

網紅教「霸佔YouBike」！北市交通局長怒了

清交「夜襲傳統」大走鐘！清大校園滿地冥紙　學生炸鍋了

他23歲成立徵信社　幫孫生找到2歲時就離家的父親

入侵台鐵！今年才2個月「死傷事故增5成」　1場景讓司機員發毛

第3起本土麻疹！新北31歲男「和群聚無關」　曾去中和魚湯店

快訊／11縣市低溫特報！最低探6度　要冷到明天

更多熱門

相關新聞

即／檢警查扣30噸毒辣粉　帶回5人及帳冊

即／檢警查扣30噸毒辣粉　帶回5人及帳冊

新北市地檢署今天（1日）指揮新北市刑事警察大隊，前往涉嫌進口含有致癌辣椒粉「保欣企業有限公司」下游廠商搜索，共查扣3萬多公斤相關產品及帳冊，並帶回負責人及4名員工，目前將依違反食品安全法偵辦中，偵訊完畢將移送新北地檢署。

保欣已7批辣椒粉檢出蘇丹紅！下游再增10業者

保欣已7批辣椒粉檢出蘇丹紅！下游再增10業者

蘇丹紅風波擴大！違規辣椒粉再增9批

蘇丹紅風波擴大！違規辣椒粉再增9批

蘇丹紅連環爆！高雄798kg咖哩粉流入市面　

蘇丹紅連環爆！高雄798kg咖哩粉流入市面　

雲林食品廠驗出蘇丹紅縣府令即刻停工

雲林食品廠驗出蘇丹紅縣府令即刻停工

關鍵字：

蘇丹紅辣椒粉食藥署

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S公公「心肌梗塞家中突猝逝」！享壽84歲

浴室裝禦寒1神物　過來人推爆：洗澡爽翻

阿嬤偷餵2月嬰喝白開水！她「腸腫」險丟命

「倒出加熱」而已　夜市1小吃賣60元他傻眼

淡出12年　「台灣第一男模」陳俊生55歲體態超狂　！

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

「Jisoo在IG限動發了我！」台灣粉絲被欽點激動哭

苦命媽打工養3孩　莽兒一晚奪2命毀3家庭

Tiny被日片商弄　圤智雨：要求多被搞也正常

滴妹「罕見同框放閃小5歲男友」！

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

即／日長野雪崩「10人遭活埋」！

快訊／公公在家猝逝「小S悲痛證實了」！

小S公公驟逝…許雅鈞悲痛發聲！

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

更多

最夯影音

更多
撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來
Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面