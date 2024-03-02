蘇丹紅辣椒粉「保欣」再增1批！食藥署回溯檢驗下周三出爐





▲台南市衛生局稽查蘇丹紅辣椒粉及相關食品。（圖／記者林東良翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

蘇丹紅辣椒粉竄全台，食品藥物管理署今（2）日公布最新稽查結果，「保欣企業有限公司」又新增1批辣椒粉不符合規定；昨日新確認高雄「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」輸入業者的辣椒粉也檢出違規，下游還在釐清中；而食藥署針對21家禁止輸台中國辣椒粉擴大回溯性檢驗，目前還有14批檢驗中，檢驗結果預計下周三之前可全數出爐。

食藥署副署長林金富表示，因應中國輸台辣椒粉非法添加蘇丹色素事件，本署及地方政府衛生局自113年2月21日起針對21家禁止輸台之中國辣椒粉出口商/製造廠擴大抽驗，目前共抽驗59批檢驗蘇丹色素，其中35批檢驗結果符合規定，10批檢出蘇丹色素與規定不符，14批檢驗中。新增「保欣企業有限公司」1批不符合規定，轄管衛生局已立即依法處辦。



新北市「保欣企業有限公司」輸入中國大陸河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉檢出蘇丹色素，目前累計7批（有效日期115.10.22、115.11.23、115.12.06、115.10.4、115.10.29、116.01.07、115.10.12）辣椒粉原料經抽驗檢出含有蘇丹色素。

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▲蘇丹紅辣椒粉最新調查情況，保欣企業有限公司輸入之紅辣椒粉相關產品下游流向圖。（圖／食藥署提供）



高雄市「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」（2家公司實際營業地址相同）輸入中國大陸「KAVIN SHIPPING LTD」之辣椒粉，7批檢出含有蘇丹色素三號，其中津棧公司6批（有效日期115.6.14、115.6.18、115.6.22、115.6.26、115.8.9、115.9.14、115.9.18及115.9.22），佳廣公司1批（有效日期115.5.28），全案因涉及違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款規定，目前已由台灣高雄地方檢察署偵辦中。



食藥署持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜，截至113年3月1日，共計下架及封存辣椒粉及其產品26,054.1公斤。



自113年3月1日起，輸入食品無論在邊境或後市場，被查獲違反食品安全衛生管理法（下稱食安法）第15條第1項第3款「有毒或含有害人體健康之物質或異物」、第7款「攙偽或假冒」或第10款「添加未經中央主管機關許可之添加物」情事者，即依食安法第34條所定，中央主管機關遇有重大食品衛生安全事件發生，或輸入產品經查驗不合格之情況嚴重，立即停止其輸入查驗申請，杜絕非法產品於境外。

▲「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」輸入之辣椒粉相關產品下游流向圖。（圖／食藥署提供）