阿嬤偷餵孫女喝白開水！　2月嬰「腸子腫到看不清」險丟命

▲諾莎菲卡的婆婆擅自餵2個月大的孫女喝水，導致孫女差點丟命。（組圖／CFP、翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名母親痛訴，女兒在2個月大時因為喝了白開水，導致腸子腫大、差點喪命，治療後依舊落下病根，以至於女兒如今已4歲2個月，仍頻繁肚疼，令母親後悔不已。

綜合當地媒體報導，女網友諾莎菲卡最近在網上指出，女兒諾杜哈出生後，因為長得比較瘦小，因此婆婆一直認為女兒沒有吃飽，更多次指示諾莎菲卡應該餵女兒吃麥片等食品，好讓女兒「健康成長」。

當時還在坐月子的諾莎菲卡，堅決告訴婆婆不能給初生嬰兒餵食任何輔食，不料婆婆某天居然趁她不注意，偷偷餵女兒喝白開水，導致女兒頻頻嘔吐，連續病倒20天。

諾莎菲卡連忙帶女兒到醫院去做X光檢查，這才發現女兒的腸子早已腫得不成形狀，連X光都照不清楚，於是醫師只好為她注射藥物，而女兒也在醫院昏睡了3天。

▲醫師表示，嬰兒在6個月大以前都無需喝水。（圖／CFP）

儘管女兒及時地接受了治療，如今也長到了4歲2個月，但她的身體還是沒有完全康復。每隔2個月，女兒就會突然肚子痛，然後病倒一周，需要母親趕到醫院拿藥，導致女兒與整個家庭的生活受到極大影響，「只因為喝了一點白開水，我的女兒就成了這副模樣，這件事從此在我心中烙下了陰影」。

網紅醫師阿末三漢指出，白開水沒有營養，也不含卡路里，因此嬰兒在6個月大前都不應該喝白開水。此外，嬰兒如果喝白開水喝得太飽，就會失去喝奶的胃口，腸胃也沒有空間去吸收可以幫助嬰兒長大的營養和卡路里，造成嬰兒體重下降、身體缺乏營養、發育遲緩。

他也提醒，過量喝水會導致嬰兒水中毒，尤其是腎臟未發育成熟的情況下更為危險，「嬰兒在6個月大前或開始進食固體食物前，都沒有飲用白開水的需要，因為母乳和配方奶中的水的比例就占了88%，對嬰兒的健康而言已充分足夠。」