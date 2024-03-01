用ChatGPT寫書狀糗了　「不存在的判例」讓女律師被罵爆

▲加拿大一名律師使用ChatGPT寫書狀，卻誤用了AI虛構的虛假判例。（圖／達志示意圖）



記者吳美依／綜合報導

加拿大女律師崇柯（Chong Ke，音譯）使用ChatGPT撰寫法律書狀，卻不慎引用了AI捏造出來的「虛構判例」，直到對造律師反應找不到法律紀錄，才被發現便宜行事。儘管她已經出庭道歉，但仍招致廣泛抨擊，如今也正在接受溫哥華法律協會的調查。

英屬哥倫比亞省（B.C.）一名父親想要帶孩子出國旅遊，卻與孩子的母親陷入分居爭端。崇柯接下這起兒童監護權案例後，使用ChatGPT引述適用客戶情況的判例，在AI產出3個結果後，採納了其中2個，並且提交給該省最高法庭。

直到孩子母親的律師團隊反應，遍尋不著任何判例的案件紀錄，才讓事件曝了光。他們聲稱花費「大量時間與費用」，只為了判斷崇柯引述的判例是否為真，因此主張女律師的行為不僅「應該受到譴責」，甚至必須為此支付特別費用。

▲ChatGPT帶來劃時代的技術革新，但仍可能犯錯。（圖／達志影像／美聯社）



崇柯對此表示，「我不知道這兩個案例可能是錯誤的……我無意誤導對造律師或者法庭，並且為我所犯的錯誤誠摯道歉。」

法官馬蘇原（David Masuhara）則表示，「在提交給法庭的法律文件及其他材料中引用虛假案例，是濫用程序的行為，相當於對法庭做出虛假陳述。如果沒有被發現，可能導致司法不公」，並且產生「重大負面影響」。他也直言，崇柯「對於使用ChatGPT的風險很天真。」

不過，法官也指出，崇柯已經採取措施糾正錯誤，出庭時也非常明確地表達悔意，「我認為她無意欺騙或誤導。我接受柯小姐對律師與法庭的誠摯道歉」，同時駁回了對造律師提出的特別費用要求。

CBC、衛報報導，儘管ChatGPT很受歡迎，卻是透過大量數據訓練而成，因此程序仍有可能出錯，也就是俗稱的「幻覺」（hallucinations）。而加拿大的這起最新事件，更揭露在法庭使用這項未經測試技術的危險性。