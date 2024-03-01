球評勸大谷「公開妻子身分」加入大嫂團：別步上羽生結弦後塵

▲大谷翔平並未透露妻子身分。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊日籍選手大谷翔平宣布閃婚，今（1）日受訪時強調愛妻是「很普通的日本人」，並未透露詳細身分，會公布結婚消息，只是不想再繼續被問， 知名球評「體育大叔」建議大谷翔平直接公布愛妻的身分，不然媒體會繼續狂追老婆身分，擔心步上羽生結弦後塵。

知名球評「體育大叔」在臉書發文，大谷翔平自爆結婚了，今日現身說明婚事，網友敲碗帶老婆一起，可惜沒有實現，「而就連前輩松井秀喜『用畫的』透露老婆外貌都沒有」，大谷翔平之所以公布喜訊，是因為想要專心練球，再加上「大家都很吵」，不想一直被問感情的事情。

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「但有可能嗎？」體育大叔建議大谷翔平直接公開妻子，甚至讓妻子直接加入道奇球場「大嫂團」的觀眾席，畢竟現在大家都知道大谷結婚了，接下來一定開始狂追老婆是誰？長什麼樣子？「這情節有沒有很熟悉？對，就是日本的『滑冰王子』羽生結弦，他就是不堪老婆一直被媒體偷拍、所以才決定放她自由，決定離婚」。

體育大叔感嘆，大谷也是辛苦了，為了不讓妻子曝光，幾乎沒有出門約會過，「看來這個日子要持續下去了」。然而，被問到結婚的原因，大谷翔平回答「因為和她在一起很開心」，這句話讓體育大叔很有感，「看來，即使像大谷翔平這樣的超級巨星、人中豪傑，剛新婚也是一樣啊，而聽到他都這麼說了，全世界數以千萬計、不分男女的『大谷太太』們，也該笑著流淚給祝福了」。

對此，網友們表示，「女方不一定想公開，不要用自己的思維套用在其他人身上」、「大谷雖然很受歡迎但終究不是偶像明星，其實不需要這麼低調啦，應該光明正大和老婆享受加州生活」、「其實越搞神祕，就會被一直追」、「不想煩，速速公開較明智吧」。但也有人認為，「公開亮相就能得到平靜了嗎？媒體會罷手嗎？」

據了解，日本花滑王子羽生結弦，8月才宣佈結婚，但婚姻僅維持105天，11月17日就公開離婚消息，而他也在聲明中強調，結婚對象是一般人，各種偷拍、跟蹤、誹謗行為令他大感困擾，因為無法保護對方而選擇分開。不過，同時也傳出是因新婚妻子無法融入夫家，且遭到婆婆無視，夫妻倆才會斷開。

本文獲得「體育大叔」授權提供轉載。