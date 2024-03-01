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2肉+3菜！他曬100元雙主菜便當　網驚呼：便宜到哭出來

他曬100元雙主菜便當　便宜到讓眾網友驚呼

▲100元雙主菜便當照，引起網友熱議。（翻攝自●【爆廢公社】●）

圖文／鏡週刊

這1、2年不少餐飲業都調漲價格，讓民眾對於物價上漲相當有感。就有一名網友在臉書社團po文，曬出一張100元的雙主菜便當照片，許多網友看到便當的內容物後，紛紛驚呼湧入留言。

一名網友近日在臉書社團「●【爆廢公社】●」po文，並曬出一張100元的雙主菜便當照，可見便當內容物有包含一隻滷雞腿、數塊紅燒豬肉及3樣青菜，原po也好奇反問大家，「各位客倌怎麼看」。

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照片一出許多網友看到100元的便當內容物後，紛紛驚呼湧入留言，「兩肉100合理啊，右邊的肉就能配完整盒飯了」、「便宜到哭出來」、「雙主菜欸，便宜啦」、「去掉雞腿我們這邊大概110 還是沒入味那種」、「雙主菜耶！好野人！而且配菜還都不是便宜貨」。

不過也是有網友不客氣留言「這是廚餘嗎」，結果遭到其他網友留言砲轟，「爆氣笑死 哪來的低端仔」、「吃廚餘長大的臭嘴？」「你先閉嘴啦！開口都是（噴）味」、「你是沒吃過自助餐還便當哦⋯⋯比這賣相差的多得是咧」。

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