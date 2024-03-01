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致癌蘇丹紅連環爆！咖哩粉也淪陷　798kg流入高雄...緊急回收　

▲高雄市衛生局回收的咖哩粉 。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄市衛生局回收的咖哩粉 。（圖／高雄市衛生局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

濟生公司斗六廠買到含有致癌物蘇丹紅辣粉，現在影響範圍擴大，該公司銷售全台的咖哩粉也含有蘇丹紅，高雄市衛生局表示接獲調查之後，發現高雄有4家業者進貨，至少有798公斤，已緊急回收681公斤。

高雄市衛生局表示，這一批有效期在2026年10月12日的蘇丹紅色素原料，經查其中450kg已製成「印度咖哩粉-A新瓶25G」、「上咖哩粉-600g」、「咖哩粉-600g(美)」、「印度咖哩粉-600G」、「印度咖哩粉-GKG」、「咖哩粉A-KgAP」、「咖哩粉A-5Kgp」、「咖哩粉B-KgAP」等產品。

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▲高雄市衛生局回收的咖哩粉 。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄市衛生局回收的咖哩粉 。（圖／高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局於2月27日晚間接獲台北市衛生局通知隨即啟動查察，經查高雄市4家下游業者計進貨「上咖哩粉-600g/包」、「咖哩粉-600g/包(美)」、「咖哩粉A-5Kgp/包」等3項產品共1242包(798公斤)，截至2月29日 17時下架回收計1057.56包(共681公斤)。

其中1家業者使用濟生股份有限公司之咖哩粉A-5kgP(有效日期20251226、20260114)1.44公斤製成「坦都里燒烤調味料」60包(1kg/包)、「咖哩椒鹽」(15kg/箱)、「青花椒撒料」5包(1kg/包)等產品，其中僅「咖哩椒鹽」產品15kg外銷至馬來西亞，餘者產品尚未出貨，衛生局將持續監督業者下架回收。

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關鍵字：

高雄衛生局蘇丹紅濟生咖哩粉致癌

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