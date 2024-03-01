兒媳談離婚！她想在協議書「多加1條」　網酸爆：競業條款喔？

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名婆婆昨表示，媳婦最近正跟兒子談離婚事宜，不過她希望對方在離婚的3年內不得改嫁，於是發文請益「能否在協議書上寫明？」此話一出，瞬間點燃眾人怒火，紛紛洗版開罵「關妳屁事」、「為妳兒子3年守靈？」

女網友昨在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，媳婦目前正在跟兒子討論離婚的事情，「請問我們可以要求她在離婚協議書上寫明，離婚3年內不得改嫁嗎？」

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對此，網友們不以為然，紛紛回應開戰「先付個3000萬就可以」、「錢到位什麼都好溝通」、「為什麼不能改嫁，妳算哪根蔥阿」、「原來婚姻還有競業條款喔」、「妳管人家？有病去看醫生」、「妳兒子也一樣三年不得另娶嗎？」「競業條款？妳肯定是開公司的」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

另外，也有人忍不住吐槽，「還是妳才是讓媳婦離婚的主因」、「難怪害得兒子媳婦離婚。這位阿婆，妳這種心態，妳兒子娶十個離十個的可能性很大喔」、「嚴重懷疑離婚原因是妳」；當然也有人質疑，「有時候真的很懷疑，發這種廢文的人是認真智障、臉皮比鋼鐵厚，還是純粹吃飽太閒發無聊的」、「假婆婆，吃飽太閒刻意寫這種文」。