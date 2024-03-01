火箭經我領空未發國家級警報？　邱國正：偏離或有危害就發警報

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨（29日）晚中國於西昌發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，路徑越過台灣上空。值得注意的是，此次國防部提前公告，但並未像上月中國發射長征二號丙運載火箭一樣發出國家級警報，對此，國防部長邱國正今（1日）受訪時說明，範圍以內會做公告、就沒必要警告，若是偏離、或是對我方有危害才要發警報，這已經變固定做法。

行政院長陳建仁今率部會閣員至立法院報告並備質詢，邱國正會前接受媒體聯訪，有媒體追問，為何昨晚中國發射火箭、卻未像上次一樣發布警報？邱國正說明，發射火箭都有公告，透過美國聯邦總署公告後會做研判，依據發射地點、落點判斷，範圍以內會做公告、就沒必要警告，若是偏離、或是對我方有危害才要發警報，這已經變固定做法。

邱國正強調，這次有先公告，經過美國航空管理中心公告區域的規則，各國要發射衛星的話，要透過他們公告。

國防部指出，其路徑經台灣中部朝西太平洋方向飛行，高度位於大氣層外，對臺灣地區無危害，國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，適切警戒與應處。

也有媒體追問陸漁船翻覆案責任歸屬？邱國正僅回應，這是海巡在處理，不表達任何意見。

對於520衝突是否可能升高？邱國正坦言，不知道，就持續觀察，軍事上就注意有沒有什麼動作。