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忘拉手剎車！　司機慘遭兩車夾擊「擠壓旋轉」畫面曝

▲▼忘拉手剎車　司機遭兩車夾擊「擠壓旋轉」。（圖／翻攝自X）

▲司機遭兩車夾擊擠壓旋轉。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

土耳其伊斯坦堡一名貨車司機日前在送貨時，下車時居然忘記拉手剎車，而當時車子正好停在下坡處，當他發現車輛開始滑行，想衝上駕駛座阻止卻失敗，整個人被卡在貨車和路邊轎車之間擠壓旋轉，恐怖畫面也全被監視器拍下。

根據當地媒體報導，伊斯坦堡卡吉塔內（Kağıthane）一名貨車司機2月27日正在運送布料時，不幸發生意外。當時工廠工人拿錯了布料，司機也下車協助解決問題，結果才處理到一半，貨車因為沒有拉手剎車而開始向下滑行。

司機見狀立刻想跳上駕駛座，結果他拉開車門時已經來不及，整個人被卡在貨車和路邊停放的轎車之間。從曝光的監視器影像可以看到，此時貨車還在繼續下滑，司機就這樣被夾住旋轉，畫面相當驚人。

司機直到小貨車滑離後才脫困，整個人趴在地上倒地不起，路人見狀立刻報警，醫療團隊趕到現場後將他送到醫院，目前沒有生命危險。這輛貨車最後撞上路邊的車輛才停下，過程中還差點撞到一對母子，所幸未造成更大傷亡。

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