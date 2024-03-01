忘拉手剎車！　司機慘遭兩車夾擊「擠壓旋轉」畫面曝

▲司機遭兩車夾擊擠壓旋轉。（圖／翻攝自X）
記者張方瑀／綜合報導
土耳其伊斯坦堡一名貨車司機日前在送貨時，下車時居然忘記拉手剎車，而當時車子正好停在下坡處，當他發現車輛開始滑行，想衝上駕駛座阻止卻失敗，整個人被卡在貨車和路邊轎車之間擠壓旋轉，恐怖畫面也全被監視器拍下。
根據當地媒體報導，伊斯坦堡卡吉塔內（Kağıthane）一名貨車司機2月27日正在運送布料時，不幸發生意外。當時工廠工人拿錯了布料，司機也下車協助解決問題，結果才處理到一半，貨車因為沒有拉手剎車而開始向下滑行。
司機見狀立刻想跳上駕駛座，結果他拉開車門時已經來不及，整個人被卡在貨車和路邊停放的轎車之間。從曝光的監視器影像可以看到，此時貨車還在繼續下滑，司機就這樣被夾住旋轉，畫面相當驚人。
司機直到小貨車滑離後才脫困，整個人趴在地上倒地不起，路人見狀立刻報警，醫療團隊趕到現場後將他送到醫院，目前沒有生命危險。這輛貨車最後撞上路邊的車輛才停下，過程中還差點撞到一對母子，所幸未造成更大傷亡。
Kayan kamyoneti durdurmak isterken iki aracın arasına sıkıştı!— EKRAN HABER (@ekranhabercom) February 28, 2024
Kağıthane’de kamyonet şoförü ve bir işçi kumaşları kamyonete yüklediği esnada el fren çekilmeyen kamyonet kaymaya başladı.
Aracın kaydığını fark eden şoför, önce arkasından tuttu ancak tutamayınca araca binmek… pic.twitter.com/nmnaJW5lJx
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