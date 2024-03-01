等到了！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有今天快搶買

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取今（1）日推出限量咖啡優惠。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

今天是3月1日了，當然要喝杯咖啡迎接嶄新的一天！就有超商在今（1）日推出限量咖啡優惠，最便宜直接下殺買1送1爽喝，最高直接省700元，趕快把握便宜買來享受；另外，超商還有指定燕麥飲品優惠，燕麥拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶等通通可享任選買2送1。

▲今日精品小農水果冰磚系列下殺買1送1、中杯精品冰燕麥拿鐵特價2杯120元，兌換期限至3月31日止。



7-11 OPENPOINT行動隨時取推出每月1號限定的「一起精品吧」優惠，今日限時限量開賣，品項有精品小農水果冰磚系列買1送1（限量1萬組）、大杯精品美式買7送7（限量4萬組）、中杯精品美式買7送7（限量4萬組）、大杯精品拿鐵買7送4（限量2萬組）、中杯精品拿鐵買7送4（限量2萬組）、中杯精品冰燕麥拿鐵2杯120元（限量2萬組）。

▲今日優惠有中杯／大杯精品美式買7送7、中杯／大杯精品拿鐵買7送4，兌換期限至5月31日止。

另外，7-11門市即日起至3月5日止有「CITY燕麥飲品」優惠，品項有CITY CAFE燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA現萃茶燕麥奶茶通通可享「任選買2送1」。

喝咖啡搭配甜點更幸福！人氣甜點品牌「亞尼克」推出5款宇治抹茶甜點，首推「宇治抹茶生乳捲」，把抹茶結合北海道奶霜製成宇治抹茶奶霜，再塞進宇治抹茶泡芙蛋糕當中，雙抹滋味濃郁到不行；再來必吃「宇治抹茶巴斯克生起司」，使用北海道生起司、高達熟成起司搭配宇治抹茶製成，焦黑表面還帶有焦糖香，每一口都能吃到抹茶、起司香，再結合半熟口感讓人忍不住一口接一口，好吃到不行。

▲5款最新抹茶甜點開吃了。（圖／亞尼克提供，下同）

除外還有紅豆餡尬蕨餅、抹茶泡芙蛋糕及酥脆派塔皮的「宇治抹茶派」、「綜合抹茶曲奇餅」、「茶の芭菲」共3款抹茶甜點等吃，即日起於全門市上市，抹茶控通通不能放過。

▲▼必吃抹茶生乳捲、抹茶巴斯克生起司。