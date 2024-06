大谷翔平春訓拋結婚震撼彈　美體壇記者笑二刀流：一邊打球又辦婚禮

記者張寧倢/編譯

美國職棒大聯盟道奇隊日籍投手大谷翔平29日在個人Instagram上拋出結婚震撼彈,寫道「今天向大家宣布我結婚了」,並提到對方是一名「日本女性」。美國體壇記者也相當震驚,紛紛在社群平台X上發文祝賀,還開玩笑地暗示對大谷翔平要一邊比賽、一邊結婚,肯定很忙。

▲大谷翔平宣布結婚,美國體壇媒體也震驚。(圖/達志影像/美聯社)

大谷翔平的結婚消息迅速傳遍全球,美國體育媒體也紛紛作出反應。美國棒球電時頻道MLB Network的女記者吉兒(Jill Painter Lopez)就在X上轉發大谷翔平的聲明稿並表示,「大谷翔平在Instagram上宣布結婚了!對於這位國際棒球巨星來說,這是一個多麼美好的休賽季」。

▲美國體育媒體PO出大谷翔平急忙跑步的影片,開玩笑說這就是「當你同一天要參加棒球比賽和婚禮」的情景。(圖/翻攝自X)

專門發布道奇隊消息的媒體Dodgers Nation在第一時間發文,使用一連串的大寫英文字母表示震驚與祝賀,隨後又PO出一則大谷翔平急忙收拾球具跑步離場的影片,並開玩笑說「當你同一天要參加棒球比賽和婚禮時。恭喜大谷翔平新婚!」

When you have a baseball game and a wedding to get to on the same day:



Congratulations to Shohei Ohtani on his new marriagepic.twitter.com/bPlPOAsvLh