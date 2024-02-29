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大陸 大陸焦點 特派現場

小鵬汽車與福斯簽訂聯合開發協議　美股盤後一度上漲6%

▲▼中國大陸小鵬汽車。（圖／CFP）

▲小鵬汽車。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸新能源車企業小鵬汽車29日宣布與福斯汽車集團簽訂戰略技術合作聯合開發協議及訂立聯合採購計劃。消息公布之後，小鵬汽車在美股盤後一度上漲超過6%。

小鵬汽車29日在港交所公告，福斯汽車集團簽訂策略技術合作共同開發協議及訂立聯合採購計畫。

公告提到，透過整合雙方規模優勢以及依託福斯汽車集團世界級的供應鏈能力，聯合採購計畫旨在降低平台成本，充分發揮策略合作的協同效應，提升雙方共同開發的B級純電車型的產品力。

▼小鵬汽車創辦人何小鵬與福斯中國區業務CEO貝瑞德合照。（圖／翻攝微博）

▲▼小鵬汽車的創辦人何小鵬上傳與福斯中國區業務CEO貝瑞德（Ralf Brandstatter）的合照。（圖／翻攝微博）

根據公告，小鵬汽車CEO何小鵬表示，福斯汽車集團與小鵬汽車之間的戰略合作模式在汽車行業沒有先例可循，雙方對於戰略合作的深度共識和過去八個月來雙方研發團隊間締造的堅固信任紐帶為專案的順利啟航鑄造了堅實根基。

福斯汽車集團中國區董事貝瑞德（Ralf Brandstatter）則說，透過與小鵬汽車合作，將縮短產品開發週期，提高效率，優化成本結構。在對價格高度敏感的市場環境中，將大幅提升產品的經濟競爭力。

雙方去年7月公開這項合作計劃，福斯汽車集團當時在官網表示，和小鵬簽署了長期合作技術框架協議。同時，福斯汽車集團也將對小鵬汽車投資約7億美元並獲取約4.99%的股權。

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