「最美派出所」櫻花季配超正女警！民眾衝現場卻撲空：人呢？

▲后里泰安櫻花季找來正妹女警拍宣傳照，讓民眾誤以為泰安派出所有正妹女警。（圖／翻攝自臺中市政府警察局大甲分局）

圖文／CTWANT

台中「后里泰安櫻花季 漫櫻飄舞」登場，有全台最美「最美派出所」泰安派出所是著名賞櫻景點，也列入全國櫻花盛開指標景點。八重櫻盛開美不勝收，花況將於2月24日至3月3日期間滿開，近日就邀請民眾把握最佳觀賞時機，前來后里感受櫻花齊放的浪漫，並找來正妹女警搭上狗與小孩一起拍宣傳照，結果民眾到現場卻沒有看到正妹女警，對此，台中警方也回應了。

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▲正妹女警搭上櫻花與狗，吸引粉絲朝聖。（圖／翻攝自臺中市政府警察局大甲分局）

台中泰安派出所櫻花盛開，不少民眾趁元宵節與228假期，到現場打卡拍照賞櫻，但由於今年推出的宣傳照找來一名正妹女警，因此有不少民眾都希望可以現場一睹真面目，但到了現場卻沒有發現這名女警。對此，派出所也解釋何姓女警是110年特班，任職已一年，今年28歲，是不同派出所的員警，只有拍宣傳照才來支援，要民眾別撲空好好賞花。

為避免賞櫻期間大量人潮及車潮湧入造成周邊巷道塞車，大甲警分局泰安派出所於2月18日、2月24日至3月3日，並延伸至3月9、10日，實施為期12天的交通管制。將在進入泰安的三豐路、福安路與安眉路、福美路、重劃東路等路口進行交通管制，另為確保賞櫻品質，泰安派出所旁停車場活動期間不開放車輛停放，建議民眾可搭火車至泰安火車站，以步行或騎乘iBike沿福美路、安眉路至泰安派出所賞櫻。

▲正妹女警搭上櫻花超吸睛。（圖／翻攝自臺中市政府警察局大甲分局）

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