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台人穿著很隨便？外國人看婚禮驚呆：竟穿T恤牛仔褲進五星飯店

作家黃越綏表示，她的外國朋友認為，台人婚禮雖熱情、餐點豐盛，卻在穿著打扮上比較隨便。（示意圖／unsplash）

▲作家黃越綏的外國朋友不解，台人在參加婚禮時，穿著打扮都比較隨便。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

什麼場合應該穿著正式？兩性作家黃越綏分享指出，最近有幾位歐美及日本的國外朋友，與她聊過參加台灣婚禮的心得，表示雖然台人相當熱情、餐點也十足豐盛，但唯一不能理解的是，在參加正式婚禮時，人們普遍穿得很隨便，甚至連T恤、牛仔褲都能公然進出五星飯店。

黃越綏今（27）日發文表示，身邊許多外國朋友異口同聲地稱讚台人的熱情，及豐盛的饗宴，但唯一不解的是，台灣已經是個經濟發展成功且相當文明的國家，為何在參加正式的婚禮，又或是莊嚴的廟宇慶典時，都穿得很隨便，「甚至連T-恤牛仔褲和球鞋都可以公然進出五星飯店？」

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這黃越綏表示，這種情形鮮少會發生在國外的大都會地區，除非是訂房遊客，否則有可能會被飯店拒於在外，而遊客還不能夠控訴飯店有歧視，「因為五星以上的評價，對飯店經營者而言，是同行至高的榮耀，而他們的商業行為本身就標榜著，只服務值得他們服務的對象」。

黃越綏回憶道，40年前在義大利看歌劇時，就發現在劇院的入口處，附設有西裝外套出租，當時感到非常莫名與訝異，後來才知道，進入歌劇院有禮儀的規範，且已變成一種文化傳承；不過，黃越綏也直言，事過境遷，自己也沒有再去看過歌劇，加上自70年代美國嬉皮自由風格的影響，是否有所改變也說不定。

黃越綏進一步指出，婚禮或慶典之所以要講究儀式感，就是強調和重視它的存在感和重要性，結婚是一生一世的重要宣示，婚禮則是獲得親朋好友祝福的喜宴，不能等閒視之，因此才需要隆重打扮赴宴參與。而她也坦言，自己曾經受邀參加新人到法院公證結婚，雖然夫妻倆都穿牛仔褲，但她還是穿著正式的套裝前往祝賀，「因為對我而言，禮不可廢」。

對此，不少網友感到認同，紛紛留言表示，「要注重禮儀應該是不要隨便穿」、「應該要穿正式服裝出席這也是對主人的尊重」、「這些都已見怪不怪了，反倒是你穿得很正式的出席婚宴大家都覺得你很奇怪，讓自己感覺不自在」；而也有人認為，「世俗的觀念不重要，重要在人心和人性」、「時代不同了！西裝並非代表莊重」。

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