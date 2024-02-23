22歲女學生吃便當竟中風！勞動部競賽爆食物中毒　女老闆下場曝

記者黃宥寧／台北報導

勞動部勞動力發展署2020年舉辦「第50屆全國技能競賽活動」時，向新北市汐止區「正福隆便當白雲市場創始店」訂購便當，34人食用後出現食物中毒情況，其中1人引發中風，林姓女負責人被依法起訴。審理時，林女否認犯行。士林地院今（23日）依違反《食品安全衛生管理法》致危害人體健康罪判刑4月徒刑，可易科罰金。

去年底法院開庭時，林女的律師指出，2020年9月20日活動單位訂購75個便當，34人出現食物中毒狀況，但店家當天也零售賣出100多個便當，消費者都沒有嘔吐情事，認張姓女學生急性腸胃炎，引起的腦靜脈竇栓塞應是個人健康因素，與便當無關，且案發2天後衛生局前來稽查，製作過程與環境均符合規定。

▲便當菜色含有肉、蛋、香腸、雞捲、豆乾、高麗菜、酸菜、醃製蘿蔔乾等。（示意圖／《ETtoday新聞雲資料照》）

律師強調，便當店僅售一款便當，菜色始終如一，過去從未發生過這種狀況，相關證據均無法證明被害人所受的傷害與餐盒有關，被害人診斷症狀也不屬於刑法重傷害定義，其餘食物中毒的人均不追究，證據薄弱，且當天餐盒、食材未保留，無法檢明，請求無罪判決。

張姓女學生（現22歲）委任律師表示，醫學上食物中毒引起中風有相關文獻記載，被害人前年鑑定為身心礙障第一類（神經系統構造及精神、心智功能），符重傷害要件，雖能理解被告不是故意提供不潔便當，但犯後卸責至今未談賠償，量刑請法官參酌。

公訴檢察官論告，林女涉提供不潔便當，致多人食物中毒，張女腸胃炎致身體脫水、血液濃稠，引腦部靜脈竇栓塞併發肢體障礙傷害，認林女涉食品安全衛生管理規定致危害人體健康罪、過失致重傷害罪嫌，請法院依法量刑。



庭後，被害人律師低調說，現年22歲的女學生無法正常就學，後半輩子也得靠家人照顧，遇到這種事情誰都會很無奈，張女母親對於判決結果也沒有太多想法。