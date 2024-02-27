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4年ㄧ次229！　4生肖逢9大發

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲4生肖財神到。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今年遇「4年一次」的2月29日，清水孟國際塔羅小孟老師分享，生肖屬「虎、鼠、馬、蛇」逢9大發。

TOP 4：蛇

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屬蛇的人229開始會有強烈求財動機，對金錢有很高渴望，這有助於開發新的財務收入來源。很適合藉機深入研究投資、金融市場或共用資源的各種方式。

若是一般上班族，有機會找到新的工作，薪資也有所提升，也可以從事自由且非傳統的工作模式，能開創出第二個事業。

TOP 3：馬

屬馬的人229開始，有機會透過與他人的溝通和交流，獲得不少財務收入。尤其是需要業績和訂單的工作、業務員、創業家或開發者，若能頻繁與客戶溝通，是有機會得到正面回饋，財務收入自然會有所獲。

另外，也可嘗試跟人合作，在互相協助之下，財務項目自然會更輕鬆完成。可研究本身有興趣的項目，並好好將其展現，遇到貴人來賞識，將能得到資金挹注，或販售有價值的物品。

TOP 2：鼠

老鼠在229開始，會用很積極行為，來表現自己的形象與領導力，能有效提升財務收入。特別是創業家或職場領導者，也有良好的吸引力與魅力，能透過與人的溝通，展現本身價值，進而得到客戶或貴人的肯定，商業品牌價值也跟著提升。

此時，不妨試著與他人進行合作關係，包括與朋友或團隊進行相關財務計畫，可因為對方關係，而間接讓自身財務得到改善或增加。

TOP 1：虎

老虎229開始對財務表現有強烈的意識感，可藉由努力來實現自己的財務目標，例如金融債券投資、股匯市、房地產，或是古董買賣這類的方式，提升收入來源。

同時也會展現更佳的財務思考，很適合計畫或管理本身的財務資源，這對於商業行為很有幫助，也能快速累積財務水準。此外，只要願意面對競爭和挑戰，都可能在職業中表現更好，可爭取到更高的薪水、更好的職位，或在投資市場中尋找更大的回報。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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