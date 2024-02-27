亞太社會創新高峰會5／4登場　13國114講者共論提升社會韌性

▲書法家陳世憲為亞太社會創新高峰會書寫10幅「韌」字，象徵韌性十足。（圖／新故鄉文教基金會提供）

記者高堂堯／南投報導

以促進社會創新和永續發展為目的的「亞太社會創新高峰會」，今年將於5月位於台灣地理中心的埔里鎮登場，也是自2018年發起、創辦7年以來，首次在台灣的鄉鎮地區辦理；屆時將邀請邀請13國的114位講者、包括台灣宗教界代表，針對「環境韌性」、「經濟韌性」、「社會文化韌性」等主題進行案例分享與對話。

主辦單位新故鄉文教基金會於2月26日，在合辦單位國立暨南國際大學舉辦「韌性亞洲‧埔里交陪」亞太社會創新高峰會記者會，並公布峰會系列活動與售票優惠方案；行政院政務委員林萬億、長期支持社會企業發展的星展銀行（台灣）資深副總裁廖郁毓、地主暨南大學校長武東星和埔里鎮長廖志城都出席與會，並特別委託埔里在地工藝家製作象徵韌性的蝴蝶垂蛹logo木質拼圖，邀請來賓共同組拼，彰顯此次峰會主題及各單位的協力合作。

▲「韌性亞洲‧埔里交陪」拼圖，以貌似台灣的蟲蛹圖騰象徵韌性與蛻變的無限可能，並由與會來賓代表齊心拼成。（圖／新故鄉文教基金會提供）

新故鄉文教基金會指出，鑒於亞洲是全球天然災害、地緣政治、種族衝突的熱點，面對氣候變遷與社會的急速改變，如何強化容受力、調適力與創新力就顯得格外重要，因而以「韌性亞洲」作為今年高峰會主題；在行政院及各部會的支持，以及7年來持續力挺高峰會的星展銀行（臺灣）共同策動下，藉此讓世界看見台灣的社創能量，也讓跨領域、跨國際的交流網絡能更縝密，增強韌性回應挑戰，為明日的亞洲尋找改變的契機。

本次峰會將邀請曾獲「2020亞洲最具影響力人物」殊榮的印尼環保女將Melati Wijsen進行主題演講，分享她在12歲那年（2013）年面對越來越氾濫的塑膠垃圾危機時，如何與妹妹Isabel透過「Bye Bye Plastic Bags」運動帶動改變、展現年輕人的覺醒與行動。

▲「韌性亞洲‧埔里交陪」亞太社會創新高峰會將於5月登場。（圖／新故鄉文教基金會提供）

另在環境韌性、經濟韌性、社會文化韌性主題方面，共規劃22場平行論壇、2場宗教社會創新圓桌論壇和1場減塑工作坊，13國的114位講者中台灣佔85位，國際人士以日籍講師11位最多；跨宗教界的圓桌論壇更首度邀請台灣深具影響力的宗教界代表聚首一堂，分享各自在社會創新領域的耕耘及成果。

新故鄉基金會表示，峰會辦理所在地的埔里鎮歷經921地震、災後重建並邁向生態城鎮的過程中，深刻顯示其「韌性小鎮」特質；昨天記者會尾聲也安排義賣台灣知名書法家陳世憲的10幅「韌」字書法作品，所得將捐助日本能登半島的漆藝重建工作，讓曾是台灣天然漆王國、同遭地震重創過的埔里，以跨國界互助相挺和文化力量增進社會韌性。

2天高峰會票價為1800元，凡在3月30日前預訂早鳥票者可享每人799元的優惠價，限定300張，舉凡學生、身障人士、任職於NGO工作者及南投鄉親可享優惠價每人599元，訂購網址：https://apsis.tw/registration_packages；新故鄉基金也推出總獎金高達20萬元的「韌性故事」短片徵選（報名連結：https://forms.gle/oNqzD5rsT82vxdHB7），期望透過多元視角，用相機捕捉人們／社群面對逆境時的韌性精神，以激勵人心。