獨／癱瘓妻病逝！「盆栽爺爺」淚謝網友捐10萬安葬：讓妻子一路好走

▲為照顧癱瘓妻子，張信雄每天到萬華南機場夜市賣盆栽 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

82歲的「盆栽爺爺」張信雄，為照顧癱瘓妻子，拖著年邁身軀、全年無休在台北市萬華南機場夜市賣盆栽，「賣花養癱瘓妻」的故事感動無數網友。但張信雄的妻子日前傳出病逝消息，因經濟困頓，原打算參加聯合公祭，在網友奔走下，籌募10萬元喪葬費，將擇日舉辦告別式。張信雄淚謝網友，讓妻子一路好走，未來他還會繼續賣花，勇敢過日子。

張信雄原本在彰化務農，30歲到台北擺攤賣水果，因而結識小他15歲的妻子，老夫少妻組合，讓張信雄總對嬌妻多了一份疼惜，也謹記「照顧她一輩子」的承諾，但後來妻子因高樓失足意外，30多歲就下半身癱瘓，只能以輪椅代步，張信雄扛起一家五口生計。為了方便照料癱瘓妻，他改去撿回收，後來因年紀無法扛重物，10多年前改賣盆栽，而3個兒子有2個在獄中服刑，讓他不得不拖著傴僂的身軀，往返三峽補貨賣花維生。

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▲張信雄拖著傴僂的身軀，往返三峽補貨賣花維生 。（圖／記者楊惠琪攝）

張信雄受訪時指出，去年底妻子因褥瘡傷口感染入院治療，住在加護病房長達30多天，今年過年也是在醫院過年，因傷口感染嚴重，經過多次搶救仍回天乏術，上周二病逝，考量手邊積蓄不多，原本打算參加聯合公祭，後來在善心網友奔走下，籌募了10萬元喪葬費，可以幫妻子舉辦一場告別式，讓親友好好跟她道別。

張信雄表示，在街頭賣花已經十多年，生意一直普普通通，多虧之前網友的善心揭露，經常有來自各地的民眾到場捧場，讓他坎坷難行的人生路，變得好走多了，在妻子入院期間，也不乏有網友關心與捐款。他自責說，妻子一生坎坷，沒能讓另一半過上好日子，唯一能做的就是實現「照顧到老」的承諾，希望妻子來世能投胎到好人家。

張信雄說，妻子死前囑咐他要好好過日子，待告別式辦完後，他會繼續賣盆栽，努力養活自己，也不斷謝謝各界支持鼓勵，讓他有走下去的勇氣。





▲盆栽爺爺的故事在網路發酵，常有熱情民眾特地前往捧場。（圖／記者楊惠琪攝）