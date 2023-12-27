南機場咖啡廳「借廁所50元」　他傻眼公布店家：來附近千萬要忍住

▲南機場夜市。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁／南機場夜市）

網搜小組／柯沛辰報導

南機場夜市美食繁多，總是吸引不少遊客。不過，有男網友抱怨，他23日到夜市某間咖啡廳借廁所，卻被收了50元清潔費，讓他感到很錯愕，所以發文公布店家，提醒大家注意。文章一出，絕大多數網友都贊同店家做法，但也有人認為50元太貴。

原PO在臉書社團「我是萬華人」貼出電子交易明細截圖，「如果來南機場夜市ＯＯ路Ｏ段ＯＯＯＯＯ站後面的ＯＯＯ附近，想上廁所的話千萬要忍住，不然就會跟我一樣被收50元清潔費」。從中可見，原PO以手機支付50元給咖啡廳，並強調「親身經驗，有圖為證」。

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許多網友看完紛紛留言，「使用者付費囉，畢竟現在沒公德心的太多了」、「以前在超商上班，那個被免費使用的廁所超噁心」、「店家以前會借，後來人潮眾多幾乎變成公廁，店家也是不堪其擾才收費，一人對店家跟店家對眾人，換個角度思考」、「沒消費的人，店家沒義務提供乾淨整潔的廁所給免費使用」、「沒在店內消費的話合理，內急的時候有得上已經很值得感激」。

還有人指出，「南機場公共廁所還蠻多的」、「出門在外50小錢，不然拉在褲子了」、「很可惜，他們以前是友善廁所，但我進去都會點一杯咖啡」、「有事先告知收費，很合理」、「免費廁所真的慘不忍睹，我寧願花小錢去付費廁所」、「你也知道自己非店內客人，使用人家廁所也同意付50元，不懂你幹嘛貼出來公審店家？」

有在地人指出，南機場夜市自治會就有公廁，而且有3間，一間座廁，一間蹲廁，一間小便斗，全部都有人打掃，其實很乾淨。此外，夜市內一共有4處「友善廁所」可以借用，店家門口也會掛上牌子，詳細位置可以參考夜市牌樓立柱上的指標圖。

▼當地熱心網友貼出指標圖，提醒夜市內有4間友善廁所供借用。（圖／翻攝自臉書社團／我是萬華人）