　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南機場咖啡廳「借廁所50元」　他傻眼公布店家：來附近千萬要忍住

▲▼南機場夜市。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁／南機場夜市）

▲南機場夜市。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁／南機場夜市）

網搜小組／柯沛辰報導

南機場夜市美食繁多，總是吸引不少遊客。不過，有男網友抱怨，他23日到夜市某間咖啡廳借廁所，卻被收了50元清潔費，讓他感到很錯愕，所以發文公布店家，提醒大家注意。文章一出，絕大多數網友都贊同店家做法，但也有人認為50元太貴。

原PO在臉書社團「我是萬華人」貼出電子交易明細截圖，「如果來南機場夜市ＯＯ路Ｏ段ＯＯＯＯＯ站後面的ＯＯＯ附近，想上廁所的話千萬要忍住，不然就會跟我一樣被收50元清潔費」。從中可見，原PO以手機支付50元給咖啡廳，並強調「親身經驗，有圖為證」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多網友看完紛紛留言，「使用者付費囉，畢竟現在沒公德心的太多了」、「以前在超商上班，那個被免費使用的廁所超噁心」、「店家以前會借，後來人潮眾多幾乎變成公廁，店家也是不堪其擾才收費，一人對店家跟店家對眾人，換個角度思考」、「沒消費的人，店家沒義務提供乾淨整潔的廁所給免費使用」、「沒在店內消費的話合理，內急的時候有得上已經很值得感激」。

還有人指出，「南機場公共廁所還蠻多的」、「出門在外50小錢，不然拉在褲子了」、「很可惜，他們以前是友善廁所，但我進去都會點一杯咖啡」、「有事先告知收費，很合理」、「免費廁所真的慘不忍睹，我寧願花小錢去付費廁所」、「你也知道自己非店內客人，使用人家廁所也同意付50元，不懂你幹嘛貼出來公審店家？」

有在地人指出，南機場夜市自治會就有公廁，而且有3間，一間座廁，一間蹲廁，一間小便斗，全部都有人打掃，其實很乾淨。此外，夜市內一共有4處「友善廁所」可以借用，店家門口也會掛上牌子，詳細位置可以參考夜市牌樓立柱上的指標圖。

▼當地熱心網友貼出指標圖，提醒夜市內有4間友善廁所供借用。（圖／翻攝自臉書社團／我是萬華人）

▲▼南機場咖啡廳「借廁所50元」　他傻眼公布店家：來附近千萬要忍住。（圖／翻攝自臉書社團／我是萬華人）

ET快訊
台南2夜市宣布「停業一個月」！
是你嗎？超商買26元飲料中千萬！　剩10天可領獎
國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視…家屬拒絕
桃園工廠大火「驚見焦屍」　女子被燒死在浴室

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南機場咖啡廳「借廁所50元」　他傻眼公布店家：來附近千萬要忍住

寒流低溫縮街頭！失業女掛「81字乞討文」道歉狂哭

同事交換禮物以為抽到「戴森風扇」　拆開瞬間全場笑翻：創意100分

煮一餐「控制在50元以內」可能嗎？達人曝省錢食譜：含肉吃6餐

4星級飯店床墊沾染「大片髒汙」！女客一聽經理說法氣炸

新竹幸運兒超商買26元飲料中千萬！僅剩10天可領獎

她結婚「閨蜜只包3千」直呼改觀　眾人見1關鍵嘆：很給面子了

全家都當過小三！她搶閨蜜男友又「狂啪已婚男」　一驗得性病了

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

公費肺鏈疫苗第3階段「首日6.3萬人搶打」　踴躍到衛生所大排長龍

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

海軍證實官兵為救人落海失蹤　妻子忍淚發聲：老公，回家吧

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

侯友宜致敬女力...酸綠桃花黨　賴清德：「侯趙配」已輸起跑點

南機場咖啡廳「借廁所50元」　他傻眼公布店家：來附近千萬要忍住

寒流低溫縮街頭！失業女掛「81字乞討文」道歉狂哭

同事交換禮物以為抽到「戴森風扇」　拆開瞬間全場笑翻：創意100分

煮一餐「控制在50元以內」可能嗎？達人曝省錢食譜：含肉吃6餐

4星級飯店床墊沾染「大片髒汙」！女客一聽經理說法氣炸

新竹幸運兒超商買26元飲料中千萬！僅剩10天可領獎

她結婚「閨蜜只包3千」直呼改觀　眾人見1關鍵嘆：很給面子了

全家都當過小三！她搶閨蜜男友又「狂啪已婚男」　一驗得性病了

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

公費肺鏈疫苗第3階段「首日6.3萬人搶打」　踴躍到衛生所大排長龍

胸口插刀！日25歲男「KTV刺殺1女」住處浴缸藏女屍　鄰居傻眼

趙少康承諾　侯康當選一定「依法執行死刑」

選立委要花多少錢？王婉諭曝「天文數字」：年薪+補貼都賺不回來

馬士基和達飛在美、法軍護航下返回紅海　赫伯羅德今日做決定

南機場咖啡廳「借廁所50元」　他傻眼公布店家：來附近千萬要忍住

女學生目擊「彈簧刀割頸」血狂噴！嚇到不敢上學…媽求救：怎麼辦

新竹氣爆16歲少年「面目全非」現況曝　母淚：每天清創讓他很想死

新北國三生「每天帶刀上學」割頸同學　校方坦言：不太可能搜書包

美政府支持Apple Watch侵權裁定　即日起禁止進口及銷售

聯準會降息希望更濃　美股開盤小漲

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

生活熱門新聞

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

台灣拜拜盤「紅到日本」！網見價格傻了

新竹幸運兒超商買26元飲料中千萬！剩10天領獎

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

飯店床墊染大片髒汙！經理說法她氣炸

寒流低溫縮街頭！失業女掛「乞討文」道歉狂哭

跟朋友爬山「突傻掉」被帶去收驚　醫一查：緊急洗腎

煮一餐控制在50元以內可能嗎？他曝省錢食譜

你是戀愛腦嗎？單身更好命TOP4星座

全家都當過小三！她搶閨蜜男友又纏綿已婚男…得性病了

她結婚閨蜜只包3千　網：很給面子了

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

2023最後水逆！4星座陷重災

「12生肖」2024運勢曝！第1名財運、貴人雙旺

更多熱門

相關新聞

新竹最強「後站夜市」12／28起試營運

新竹最強「後站夜市」12／28起試營運

繼樹林頭夜市重啟之後，號稱新竹市最強夜市「後站夜市」將在年底前回歸，訂於12月28日起每周二、四傍晚開始營業，從新竹站出站後，步行3分鐘即可到達。

台中百間攤商黃昏市場變住宅新案　成交單價進逼5字頭

台中百間攤商黃昏市場變住宅新案　成交單價進逼5字頭

台東市觀光夜市嘟嘟車餐車快閃

台東市觀光夜市嘟嘟車餐車快閃

歐告化為角落生物　臉貼牆角尿尿

歐告化為角落生物　臉貼牆角尿尿

補習班廁所藏針孔！狼師偷拍女童如廁

補習班廁所藏針孔！狼師偷拍女童如廁

關鍵字：

南機場咖啡廳廁所公廁夜市

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許允樂張兆志離婚！　10年情斷「生子計畫不同」成導火線

小弟率12人進攻復仇　遭大哥亂棒打死

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

30萬網美聖誕辣片爆紅！　背景反射「與裸男開房」

新北國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視遭拒

盤點頭髮越來越少的「6個原因」

許允樂離婚協議曝光！ 「想到就哭」：10年來都期待小孩

即／台南2夜市「停業一個月」！時間曝光

台灣拜拜盤「紅到日本」！網見價格傻了

新竹幸運兒超商買26元飲料中千萬！剩10天領獎

《醉拳》盧惠光前妻黎淑賢燒炭身亡！　2周前通電話無異常

他實測「3天狂跑28小時」　真實收入驚呆

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

中國棋王疑肛珠作弊！本人喊冤：實在憋不住

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

更多

最夯影音

更多
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」
王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面