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大陸 大陸焦點 特派現場

號稱「學AI賺大錢」消費者被粗暴退群　陸網紅博主被控割韭菜

▲▼ 大陸知名博主兜售AI課程，號稱賺大錢，被投訴涉嫌詐欺 。（圖／翻攝 央視財經）

▲ 大陸知名博主兜售AI課程，號稱學完可以賺大錢，被粉絲投訴涉嫌詐欺 。（圖／翻攝 央視財經）

記者任以芳／綜合報導

大陸知名博主「李一舟」推出的AI課程下架事件持續發酵，打著自創課程《人人AI課零基礎入門》，號稱學完AI可以賺錢，吸引大批網友購買，一天賺進50萬人民幣。事後李一舟被網友投訴課程「太水」，內容缺乏深度，要求退款竟然被李一舟團隊退群，所有對話紀錄跟著曝光。

綜合陸媒報導，大陸知名網紅博主李一舟自稱清華大學博士、多家公司AI顧問的博主，十分擅長運用煽動性的文字，和飽含感情的敘述打造專業人設，獲得不少粉絲關注。

2023 年，ChatGPT 橫空出世，李一舟看準時機，打出「入門小白」變成「AI 大神」。在抖音、小紅書廣銷售自己設計的《每個人的人工智能課》售價199元（單位：人民幣，同下），一年內賣出約 25 萬套，銷售額約 5000萬，和算台幣2億多。

近期，隨著視頻生成模型 Sora 在全世界引發轟動，李一舟再次搭上話題，在抖音銷售號稱自己設計專業課程《人人AI課零基礎入門》，短短一個多月內吸引超過100萬的粉絲

▲▼ 大陸知名博主兜售AI課程，號稱賺大錢，被投訴涉嫌詐欺 。（圖／翻攝 央視財經）

▲ 不少李一舟的粉絲投訴課程內容「太水」，沒深度 。（圖／翻攝 央視財經）

不少消費者投訴課程內容過於基礎、缺乏深度，根本沒有達到預期內容，甚至網路上都能查得到資料，每節課程時數也非常短，李一舟卻卻開始推介另一門高價的進階課程。

消費主購買199元AI課程，「第一節課1個小時。他講的和直播間的內容差不多，放大焦慮，一個勁兒的說學了他的課程會怎麼樣收益良多，一個廣告能怎麼掙錢。」

「他一直推薦1980元的課，他說名額過時不候。後來買了也沒啥東西，實際上就是之前的課細化了一下。」不少消費者投訴。

▲▼ 李一舟銷售AI課程被投訴太膚淺 。（圖／翻攝 央視財經）

▲ 李一舟團隊直接解散，漠視售後服務。（圖／翻攝 科技狐）

隨著事件的發酵，相關投訴在各大平台不斷湧現，李一舟涉嫌虛假宣傳和課程內容質量問題引發廣泛爭議。消費者甚至遇購買後無法聯繫客服等問題。目前，李一舟相關課程已在各大平台下架，部分帳號也被禁止關注。

根據大陸《消費者權益保護法》，如果課程提供方被認定存在虛假宣傳或消費欺詐行為，將需要承擔退一賠三的責任。同時，直接售賣課程的互聯網平台方也應該承擔連帶責任。

▼ 大陸知名博主李一舟部分帳號被禁止關注 。（圖／翻攝 央視財經）

▲▼ 大陸知名博主兜售AI課程，號稱賺大錢，被投訴涉嫌詐欺 。（圖／翻攝 央視財經）

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