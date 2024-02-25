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煙台「陰莖魚」大量出沒！數百人「趕海狂撿」已傳多起溺水

▲▼煙台「陰莖魚」大量出沒！數百人「趕海狂撿」已傳多起溺水。（圖／翻攝微博）

▲「陰莖魚」吸引大量民眾趕海，但也傳出不少溺水案。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

山東煙台的海邊近日出現大量「陰莖魚」（penis fish），吸引了大批民眾「趕海」撿拾。不過，由於海邊風浪太大，許多趕海的民眾因此溺水，令救援隊的人員疲於奔命。

「陰莖魚」是一種海生的螠蟲動物，學名為「單環刺螠」，由於狀似男性生殖器陰莖而得名，被民間認為有壯陽的功效，在膠東半島又被稱為海腸、海雞子或海牛子。

根據齊魯晚報報導，煙台每逢大風浪，就會有海產被沖上岸，這幾天被沖上岸的就是大量的海腸，吸引了上百名趕海人。當地居民說，趕海人一趟下去，一網可以拖到兩三百斤，在岸邊回收的價格也很高。

▲▼煙台「陰莖魚」大量出沒！數百人「趕海狂撿」已傳多起溺水。（圖／翻攝微博）

不過，由於風浪大的關係，趕海人也面臨不少風險。當地救援隊的成員指出，這幾天有許多趕海人溺水，「拖太多漁獲，體力不支，漂在海面上被人發現，我們衝進去以後浪太大了，好不容易到溺水者眼前，拽住了他的腿，把他翻過來了，然後把他往外拖。」

救援隊的成員提到，溺水者上來的時候臉都沒有血色了，已經發紫了，就趕快做心肺復甦，一直做到救護車來，「當時做的時候一邊做他一邊吐，吐完慢慢有點意識了，臉色就變過來了。」

救援隊的成員還說，「剛救上來一個，過了一小時，又有人溺水，反正碰上了就盡力去救。」

▲▼煙台「陰莖魚」大量出沒！數百人「趕海狂撿」已傳多起溺水。（圖／翻攝微博）

當地居民表示，拖海腸必須有體力，拖個兩三網體力還可以，如果時間長了，體力跟不上了，就容易溺水，「當天下午有三四百人一起在這片海域撈海腸，我在現場就看到有三起溺水事件。」

一名趕海人說，同行標價60元（人民幣）一斤，他把價格降到了55元一斤，目的是為了盡快賣出去，趕緊下海再撈幾次，「今天早上剛撈了40來斤，不到10點就基本賣完了，賣了兩千多塊錢。」

趕海人提到，外面海腸少，越往裡面水越深，海腸越多，在裡面用大網撈，一網就能賣五六千塊錢，「這誰不眼紅。危險大家都知道，我們就指著這個生存，多注意安全就是了，自己不注意那可不行。」

▲▼煙台「陰莖魚」大量出沒！數百人「趕海狂撿」已傳多起溺水。（圖／翻攝微博）

事實上，岸邊有不少「嚴禁下海」的警告標誌，但在暴利的面前，趕海人們顯然不是很在意。當地官方表示，剛進入冬季的時候，街道辦、應急部門以及行政執法局相關部門，已經在沿岸設立了禁止下海的標牌，而且全年常態化巡邏，安排專門人員到海邊對下海者進行勸阻。

▲▼煙台「陰莖魚」大量出沒！數百人「趕海狂撿」已傳多起溺水。（圖／翻攝微博）

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