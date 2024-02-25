嗆「把你女兒抓走」！天道盟前會長暴力討債　仙人跳逼簽和解金

▲新北警打擊暴力討債集團，查獲鎮暴槍彈、海洛因及安非他命。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

天道盟同心會前會長51歲薛姓男子，除暴力討債外，並指使屬下以仙人跳方式逼迫被害人簽下和解金，警方偵辦後22日拘提薛嫌為首等6名成員到案，全案以組織犯罪、恐嚇取財、毒品等罪嫌移請基隆地方檢察署偵辦。

新北瑞芳警分局前接獲民眾報案指出，其所開立的鐵工廠遭人以疑似鞭炮的爆裂物及以危害生命之威脅暴力討債，另經查該暴力集團以天道盟同心會前會長51歲薛姓男子為首，除暴力討債外，並指使屬下以仙人跳方式逼迫被害人簽下和解金。

瑞芳警分局獲報後，與內政部刑事警察局電偵大隊、基隆市政府警察局第三、四分局共組專案小組並報請基隆地檢署吳美文檢察官指揮偵辦，22日持基隆地方檢察署核發拘票及基隆地方法院核發搜索票，拘提薛嫌為首等6名成員到案，現場查獲空氣槍2支、鎮暴槍1支、鎮暴彈數十發、海洛因1.24公克、安非他命3.72公克等證物，全案以組織犯罪、恐嚇取財、毒品等罪嫌移請基隆地方檢察署偵辦。

經查以薛嫌為首之暴力集團，因被害人所開立工廠積欠某公司貨款，薛嫌等6人即持某公司委託書要求處理千萬元貨款，薛嫌夥同集團成員至被害人住處燃放疑似鞭炮之爆裂物並恐嚇：「如果再不趕快處理這筆(指債務)，就要將被害人帶到山上處理(亦即對被害人不利)或將其女兒抓走」，被害人心生畏懼檢據報案。

無獨有偶，該集團另假借網路交友名義，約網友見面並設局仙人跳，薛嫌向被害人嗆聲自己為「前會長」，以黃某性侵其朋友為由，需償付30萬元和解金，被害人恐生命遭受威脅，故依約欲償還和解金時，遭薛嫌以「現在不是幾十萬就可以處理的事情」打斷，並且稱過2天後見面再談，致被害人心生畏懼。

瑞芳警分局表示，該集團行徑法所不容，22日兵分多路執行攻堅逮捕行動，將該集團成員全數緝捕歸案，一舉殲滅該集團，警方對幫派暴力零容忍，加強掃蕩幫派據點及藉以營生之行業，還給民眾免於恐懼的居住環境。