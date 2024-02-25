中部山區藏50「黑戶寶寶」如難民　原因曝光

▲走進台北市南港的關愛之家，移工之子因各種原因被安置在此，與老師發展出深厚情誼。（圖／CTWANT提供）

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台灣引進的72萬名移工中有近40萬名女性，且現行移工來台年限最長可至12至14年，若女移工在台灣生育極可能會被雇主辭退，讓她們被迫成為失聯移工，生下的幼童多數也成為沒有合法身分的「黑戶寶寶」。財團法人台灣關愛基金會主任王冠婷表示，台灣現行法令對懷孕移工已有不少措施與保障，卻因資訊不對等、語言文化差異產生許多誤解，以致許多移工誤以為懷孕就會被遣返，才會讓黑戶寶寶持續增加。

本刊調查，非本國籍孩童的認定大致可分為4類，1「父親為台灣人、母親為外籍移工」，只要母親取得母國單身證明、父親附上親子鑑定，即可向戶政機關辦理認領，讓孩子取得本國國籍；2「生父不詳，母親為失聯移工」，此類最易讓孩子成無國籍人球；3「生父母均為外籍，均為非法失聯移工」，這類孩子沒有出生證明，也是社區黑數；4「父親與母親均不詳」，孩子被丟包在醫院或警局，被認定為棄嬰，半年後即可依《國籍法》取得本國國籍。

內政部已訂定「辦理非本國籍無依兒少外僑居留證核發標準作業流程」，若孩子被認定為無國籍人，移民署即可核發無國籍外僑居留證，讓他們可接受安置就養、健保就醫及教育就學之生活照顧。若被國人收養，即得由國人代其依國籍法第4條申請歸化，取得我國國籍。如未被國人收養，而是由社會福利機關（構）監護者，得由社會福利機關（構）代為申請歸化我國國籍。

▲印尼懷孕女移工在雲林驗出愛滋陽性反應，桃園市專勤隊接獲線報，最終在桃園平鎮其友人住處找到人。（圖／CTWANT提供）

台灣關愛基金會的服務項目之一是「非本國籍兒童照顧」，曾經接觸的轉介個案超過800例，主任王冠婷說，就她所知中部某山區至少有50名非本國籍寶寶，父母均為非法失聯移工，在山上從事農業工作，把孩子帶在身邊，基金會曾接過一個案子，孩子8個月大體重僅4公斤，遠低於正常值的6到10公斤，而孩子的四肢骨瘦如柴，肚子卻異常龐大，有如難民營中營養不良的孩子，經診斷為無肛症患者，在好心人士的捐助下緊急開刀引流才保住一命。

她說，儘管移工為合法或因勞資爭議而被安置，大部分的孩子在疫苗注射上均無問題，但還是會有無法順利取得健保卡的問題，也曾有移工表示，孩子生下後要加掛健保，卻遭到任職公司拒絕，也有仲介會因為移工懷孕，收了一大堆規費，可能健保卡補辦只要200元，但仲介代辦就要2000元，卻沒人可管。

▲南港關愛之家總共收容54名孩童，年齡從0到6歲都有，除了非本國籍孩童外，也有因家庭功能低落而被社會局轉介而來的孩童。（圖／CTWANT提供）

事實上，台灣早已取消過往要求移工於受雇期間不得結婚或懷孕的規定，且合法移工懷孕即受《性別工作平等法》保障，享有產假、安胎假、流產假，產後可以申請育嬰假、留職停薪、家庭照顧假，並可依勞工保險條例申請生育給付，其配偶同樣可有陪產假與陪產檢假。

當移工懷孕後，勞雇雙方可合意終止聘雇關係，移工得轉換雇主或工作，如在轉換期間有身心不適，得暫緩轉換雇主最長至妊娠結束日起60日；懷孕期間移工若有特殊情事無法自行安排生活，有關單位得提供60日的緊急安置，如若緊急安置結束，移工在等待返國或有在台生活之必要，得延長安置至妊娠結束後的6個月。

桃園市府更首創建置全國移工懷孕資源平台，委託財團法人勵馨社會福利事業基金會辦理外國籍婦幼諮詢中心，提供相關諮詢服務、支持性陪伴、緊急安置、工作持續與工作轉換等跨區服務。勞動部也提供24小時1955勞工諮詢專線，但仍有不少移工以為懷孕就必須回國，連1955勞工諮詢專線的存在也不知道，因為仲介和雇主都是說懷孕就是要回國，因此有賴相關部門加強宣導。

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