服刑父赴院探遭撞2女兒　喊她名字「爸爸來了」妹妹心律出現反應

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港鄉3姊弟，22日晚間遭休旅車撞擊，造成姊妹曾一度失去生命跡象，經過彰化秀傳醫院及彰化基督教醫院醫療團隊24小時搶救，2人目前昏迷指數3，仍在與死神拔河，妹妹昨夜甚至一度出現危急「尿崩」，所幸經用藥後已恢復平穩，醫護也見證兩姊妹強韌的生命力，未來48小時是關鍵期，希望能有奇蹟出現。

▲服刑父在中監戒護下到彰基探視二女兒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化姊(左)妹(右)昏迷指數都只有3。（圖／記者唐詠絮攝）

陳男昨夜在中監人員戒護下，坐著輪椅進入彰化秀傳醫院及彰化基督教醫院加護病房，分別探視2個女兒。彰基表示，他待了大約30分鐘，向醫護人員詢問小女兒的病況，呼喊了女兒名字說了一聲「爸爸來了」，神情相當的令人心疼，事後醫護也觀察到妹妹心律監測有明顯的起伏，對親人的呼喊出現明顯的反應。

▲服刑父到彰基探視二女兒後，心律產生明顯起伏。（圖／記者唐詠絮攝）

這起車禍意外發生在22日晚間6時22分，蕭男駕駛休旅車沿建國路往南直行，而3姊弟走在斑馬線場向西穿越，但就當快要穿過馬路時，突然就被蕭男開車高速撞飛。警消到場時，2姊妹已失去生命跡象，雖經緊急送醫後恢復心跳，但情況並不樂觀，姊姊部分因腦傷嚴重，昏迷指數僅3。

▲彰基總院長陳穆寬說明女童病情。（圖／記者唐詠絮翻攝）

至於陳姓妹妹病情，彰基醫院總院長陳穆寬表示，因CPR25分鐘才恢復心跳，仍然有嚴重的腦部出血跟缺氧性腦病變、與多發性骨折，身命跡象仍非常不穩定，醫院用了3種最好的升壓劑來幫維持她的血壓，不過目前仍相當的危急，但是醫護人員也相當驚訝，妹妹的生命力相當強韌，能夠撐過24小時，讓醫護人員見證了生命奇蹟，希望在我們整個兒童醫院團隊照護之下，能夠病情越來越好。

▲彰化2女童遭到休旅車撞飛。（圖／記者唐詠絮攝）

彰基兒童醫院神經外科主任張尚文醫師指出，目前未來最關鍵的是這48小時，在彰基醫療照護團隊下撐過這48小時，也溪望各界為妹妹在更多點祝福，陳總院長也交代除了盡全力搶救外，彰基會負擔所有醫療費用，希望家屬在沒有後顧之憂的情況下，好好照顧在家中的弟弟，也讓爸爸可以安心的在中監服刑，請他放心將孩子交給我們。

▲彰化縣長到醫院關心女童狀況。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張尚文醫師指出，目前妹妹有雙側氣血胸、還有腦部損傷，腦部損傷應該是在撞擊後劇烈的翻滾，造成一種瀰漫性的軸索損傷，這是所有腦外傷最嚴重的情況，不但是會造成神經的斷裂，也會造成瀰漫性的出血，這都會造成很嚴重的缺氧性腦病變，不過小朋友有無限的潛力，我希望在彰基我們全力救治下，能有奇蹟出現，昨天晚上一度出現狀況不穩定，出現「尿崩」的現象，這是腦部極度不穩定，會突然出現清澈尿液，及時用藥後，有扭轉回來，目前沒有出現這樣狀況。

▲秀傳醫院醫師李佳穎說明女童病情。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化秀傳醫院醫師李佳穎指出，在陳家10歲大姊前天受到嚴重的腦部損傷，今天大姊還是處於最深度的昏迷，生命徵象醫療團隊在跟死神拔河，希望可以幫姊姊爭取到一些機會，昨天爸爸有到醫院探視，也讓爸爸知道，整個醫療團隊會全力救治，也請他放心，希望姊姊能有奇蹟出現，讓她腦部可以好轉。