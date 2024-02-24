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北市也有蘇丹紅豬肉乾！衛生局追查「2業者進貨」急下架

▲▼台中市政府查獲香辣豬肉乾含有大陸蘇丹辣椒粉，要求6739公斤全部下架回收。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府查獲香辣豬肉乾含有大陸蘇丹辣椒粉，要求6739公斤全部下架回收。（圖／台中市政府提供）

記者洪巧藍／台北報導

致癌蘇丹紅辣椒粉影響持續擴大！台中市發現金安記食品廠豬肉乾使用辣椒粉確認檢出蘇丹色素三號，且製成「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」兩項產品，已流向15縣市。北市衛生局今（24）日公布稽查結果，北市轄內有2家雜貨行為產品銷售通路，立即要求者下架相關產品，總計下架10包。

台北市衛生局昨日（2/23）日晚間接獲台中市食品藥物安全處通知台中市龍井區金安記食品廠豬肉乾使用辣椒粉（有效日期2026年10月12日），確認檢出蘇丹色素三號20 ppb與規定不符（法規標準：不得檢出）。該公司製成「香辣豬肉乾」（有效日期：2024/08/10～2025/02/06）及「香辣豬肉絲」（有效日期：2024/08/09～2025/02/05）兩項產品。

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據台中市食品藥物安全處通知，產品銷售通路之登記地位於台北市轄內有2家雜貨行，台北市衛生局立即要求上述2家業者下架相關產品，總計下架10包。

台北市衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法。並呼籲民眾若有購買上述產品請立即停止食用，並攜帶商品至原購買門市辦理退貨作業，另，金安記食品廠有限公司亦提供消費者退貨專線電話（04-26354318）。

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