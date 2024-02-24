怪賊專挑捷運站廁所「拆五金零件」　想賣錢變現...1個半月撬8件

記者邱中岳／台北報導

捷運警察隊在2024年1月至2月中旬，於捷運頂埔站、永寧站、新莊站等6個捷運站，接連發生廁所的多樣五金零件遭人拆解拔走，警方在13日當天執行巡邏，赫見身形、樣貌與竊嫌相符，立刻尾隨發現男子結束竊行後，立刻上前盤查身分，最後在身上搜出犯案工具以及各式五金零件。

警方調查，43歲的曾姓男子，在2024年1月底開始，伺機尋找捷運站下手行竊，其中包括捷運頂埔站、永寧站、新莊站、市政府站、江子翠站及板橋站等6站，主要鎖定廁所的五金零件拆解，並放在隨身的包包內帶回新北市樹林區的家中藏放。

▲北捷在1.5個月內發生6捷運站8件竊盜案，警方巡邏後赫見他犯案逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方掌握曾姓男子在1.5個月來，就已經犯下8起廁所竊盜，最後在2月13日正值年節期間，捷運警察在執行巡邏，發現外貌、體型與曾行相符的男子出沒在捷運板橋站，按兵不動等待曾嫌進入廁所，等曾一出來後立刻上前盤查身分。

警方當場發現，曾姓男子所攜帶的黑色提袋內有多個廁所內失竊的門板絞鍊、廁所輔助把、L型隔板固定支撐夾、白鐵衛生紙外蓋捲筒、L型角鐵、門板固定扣片、洗手乳鐵盒、防撞門檔及排水孔蓋等多種五金零件。

▲曾男缺錢花用心生歹念，挑捷運站廁所拆五金零件準備變賣換現。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後將曾男帶回捷運隊部進行偵訊，曾姓男子坦承犯行，指出因為平時無業在家、缺錢花用，才會找捷運站廁所偷五金，企圖想要變賣換錢，警方也在家中搜出大批的五金零件，訊後依照竊盜罪嫌將曾姓男子送辦。