20歲女大生經血異常「竟罹子宮頸癌」！醫揭主因：衛生紙害的

▲女大生經常使用一款衛生紙，健康卻出現問題。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／VYWANT

子宮頸癌是女性不可忽視的頭號殺手。大陸有一名女大生，身體一直很健康，但某次月經來突然出現嚴重胃痛，經血量也異常地多，檢查發現罹患早期子宮頸癌，原因竟是使用衛生紙導致。

根據《docnhanh》報導，女大生月經來時出血異常，室友看到這一幕，急忙帶她去醫院檢查，被醫生宣布HPV陽性，這個結果讓她相當崩潰，哽咽表示：「我還年輕，身體沒有什麼異常，我又沒做什麼，怎麼會得子宮頸癌？」

為了找出原因，醫生詢問女大生的病史，發現她每天固定使用衛生紙，是一款帶有香水味的黃色衛生紙，自從和爸媽住一起就有這個習慣，到城裡讀書也是選擇同類型的香味衛生紙，每當去上洗手間，總是會拿衛生紙清潔。

醫生解釋，使用含有漂白劑、染料和人造香料等化學物質的衛生紙，會對健康產生負面影響，由於這類紙張經常被回收，因此內部含有大量細菌，使用時細菌就會趁機入侵，造成感染，好在女大生早期發現，可以及時治療，存活率也比較高。

報導指出，使用衛生紙有3大風險：

1.對私密處造成刺激

儘管衛生紙是一種為生產品，但有些會使用叫做「甲醛」的危險化學物質，使其變得更堅韌和柔軟，但是不僅會刺激私密處，也會導致眼睛、皮膚等更加敏感。

2.可能引起過敏

有香味的衛生紙很吸引人，但為了讓衛生紙聞起來很香，生產公司經常使用人造香水，會破壞陰道的健康PH值，導致念珠菌感染。

3.可能影響生殖系統

購買用舊書、報紙、收據製成的再生衛生紙，似乎是很有環保意識的行動，但通常含有一種強效內分泌干擾物質「雙酚A 」（BPA），與雌激素相似，會影響生育和子宮功能。

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