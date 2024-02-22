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車突冒煙毒蟲嚇壞！狂搬毒品+笑氣瓶下車　遭逮瞎扯：路邊撿到的

▲▼男子車上載笑氣和毒品，車子突冒煙，嚇得他趕緊下車報警遭逮 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼男子車上載笑氣和毒品，車子開到一半突冒煙，嚇得他趕緊下車搬笑氣鋼瓶和毒品 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區上週六（17日）凌晨0時許發生一起火燒車意外，警消趕抵環堤大道熄滅火勢，結果發現32歲彭姓車主蹲坐在旁，一旁散落大量毒品、笑氣鋼瓶等物，彭男對警方表示，這些東西都是在路邊撿到的，警方不採信他的說法，偵訊後將彭男依違反毒品危害防制條例、毒性及關注化學物質管理法移送法辦。

彭姓男子17日凌晨0時許，駕車行經蘆洲區環堤大道時，車子突然溫度過高、冒煙，彭男擔心車輛會起火燃燒，立即將車停在路邊，並將車上物品、笑氣鋼瓶搬到一旁空地並打電話報警，新北市消防局到場時，發現並無明顯火煙，經射水降溫後無人員傷亡。

▲▼男子車上載笑氣和毒品，車子突冒煙，嚇得他趕緊下車報警遭逮 。（圖／記者戴上容翻攝）

火勢撲滅後，蘆洲分局警分局員警到場釐清事發經過，赫然發現彭男蹲坐在愛車旁，身旁散落安非他命吸食組1組，笑氣鋼瓶11支、卡西酮菸彈43顆、安非他命3包、卡西酮咖啡包16包，於是警方立刻將他當場逮捕，並查扣他身上的3支手機。

▲▼男子車上載笑氣和毒品，車子突冒煙，嚇得他趕緊下車報警遭逮 。（圖／記者戴上容翻攝）

彭男向警方表示，這些毒品、笑氣全都是自己在路邊撿到的，但警方不採信他的說法，訊後仍將他依違反毒品危害防制條例、毒性及關注化學物質管理法移送法辦。蘆洲分局也呼籲，過量吸食笑氣會有呼吸困難、胸悶等症狀，對身體造成缺氧傷害，可能導致昏迷甚至死亡，切勿因一時好奇施用毒品。

▲▼男子車上載笑氣和毒品，車子突冒煙，嚇得他趕緊下車報警遭逮 。（圖／記者戴上容翻攝）

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