獨／台大明文規定指導學生數！研究生：苦了學生、樂了教授

▲對於台大明文規定指導學生數，台大研究生認為，這是苦了學生、樂了教授。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受到台大國發所接連爆發論文抄襲被撤銷案件，台大首開先例，明文規範教授可指導研究生人數與論文相似度比例。台大研究生認為，這規定是「苦了學生、樂了教授」，因為熱門教授可以此拒絕收更多研究生；高教工會則認為，校方出發點是好的，但設定指標有點粗糙，最較適當方式是針對有學倫爭議的教授進行管制，各系所也增聘教授，就可降低每位教授指導學生數。

截至去年底為止，台大超過40個系所或學位學程公布論文品質管考機制或準則，明文列出教授指導學生人數上限與論文相似度比例，成為全台第一所明文條列上述規定的大學，但不含台大國發所。

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不過，各界對此看法不同。目前就讀台大法學院A研究生表示，各系所明文規定教授指導人數，可說是「苦了學生、樂了教授」，因為研究生會鎖定的指導教授，通常是該領域比較突出或比較知名， 有了上述規定，熱門教授反而有藉口不收更多研究生。至於規定論文相似度，其實只是做表面功夫，重點還是研究生是不是想抄襲及教授是否做好把關，不然研究生把論文中的主詞動詞修改一下或換一下位置，一樣可以符合標準，但實質上還是抄襲。

對於台大訂出每位專任教師可指導研究生在學生人數、論文內容相似度比對通過標準，以及論文內容原創性標準等品質管考機制，高教工會組織部主任林柏儀指出，主要是回應外界對於台大國發所論文抄襲事件，出發點是好的，但對於相關指標則是有點粗糙，甚至影響到學生的選擇權，比較適當方式，應該是針對有學倫爭議的教授進行管制，同時增聘教授，就可降低每位教授指導學生數。

陽明交大教務長陳永昇表示，台大作法的確比較少見，有點干涉到學生選擇權，一般而言，大學不會明文列出每位教授可以指導幾名學生，但各系所會有不成文的內規，只要教授指導學生數不要太多、太超過，不會有什麼問題，這些內規目的，一方面是希望每位教授指導學生數可以接近，同時也避免學生太過集中每一位教授，而導致教授應付不過來。

至於每個教授指導人數上限，陳永昇認為，不同領域狀況各有不同，也要看教授個別狀況而定。