綠批藍不譴責陸船非法越界　洪孟楷怒：不用扣紅帽

▲國民黨團召開「陸船翻覆案没有錄影？海委會自始包庇？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

中國大陸快艇在金門海域越界，逃避我國海巡查緝時翻覆，造成2人死亡、2人獲救，致使整起事件越演越烈，但是海巡署在查緝時沒有錄影存證，也被質疑是否有執法過當，民進黨團幹事長吳思瑤批國民黨不譴責中國大陸。國民黨團書記長洪孟楷今（22）反批，國民黨團支持執法人員依法行政，民進黨不用再扣紅帽子，民進黨政府只會跟海巡弟兄比讚合照，是誰失職？

針對吳思瑤說法，洪孟楷今日在黨團記者會先展示2月8日總統當選人賴清德的臉書貼文表示，小年夜當日，賴清德蒞臨海巡署艦隊分署、第二海巡隊、淡水第二漁港安檢所，在鏡頭面前比讚。

洪表示，民進黨執政了8年，海巡弟兄的船上卻沒有監視系統，海巡人員沒有秘錄器，發生事情時無法拿出錄影音證據保全自己，捍衛自己的權益，民進黨政府只會跟海巡弟兄比讚合照，這樣是誰失職？民進黨團不要再當行政人員的附聲蟲，不要再當黨意立委。

洪孟楷轟，民進黨不用再扣紅帽子，國民黨團支持執法人員依法行政，這是一再強調的，重點在於整個真相為何，如果民進黨讓兩岸敵意螺旋升高，受害的是台灣人民。

立委徐巧芯也說，民進黨說國民黨，那他們怎麼都不願意保護我方的海巡人員？海巡弟兄執法這麼辛苦、高風險，CP-1051上面沒有全船監視系統，有無配發秘錄器給他們，為什麼民進黨不幫海巡人員爭取，為什麼民進黨不幫海巡人員說話？民進黨除了抹紅外還會什麼？有考慮到台灣漁民嗎？有考慮到海巡人員嗎？他們不是台灣人嗎？

