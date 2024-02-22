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大陸 大陸焦點 特派現場

瀝心沙大橋被撞瞬間影片曝！　三民島失唯一通道成「斷水」孤島

記者魏有德／綜合報導

廣州南沙瀝心沙大橋今（22）日清晨遭一艘貨櫃船撞擊後橋面斷裂，已致2死1傷3失聯。事件發生後，船隻撞擊瞬間畫面也隨之曝光，這支由遠端拍攝的畫面顯示，船隻撞擊時，兩支橋墩間的橋面從一側破碎開始朝下崩落，形成一個巨大的缺口，至於船隻為何會撞上橋墩，相關單位仍在調查中。

▲瀝心沙大橋被撞斷瞬間。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲瀝心沙大橋被撞斷瞬間。（圖／翻攝澎湃新聞）

根據《廣州南沙發布》消息指，2月22日5時30分左右，一艘集裝箱船空載從佛山南海開往廣州南沙途中，航經洪奇瀝水道時觸碰瀝心沙大橋橋墩，致瀝心沙大橋橋面斷裂，事故原因和傷亡情況正在調查核實。

據了解，瀝心沙大橋建成已有32年的歷史，為連通三民島唯一通道。三民島由民建村、民興村、民立村三個村組成，居民約7000人。事件發生後，島上部分村民透露，目前，島上正處於停水狀態，物資也較缺乏，農產品急待運出。

▲瀝心沙大橋為三民島對外唯一通道。（圖／翻攝羊城晚報）

▲瀝心沙大橋為三民島對外唯一通道。（圖／翻攝羊城晚報）

三民島居民梁先生表示，每天要開車通過瀝心沙大橋前往萬頃沙鎮上班，「大橋早上6點前就被撞斷了，我是7點多搭乘貨船才得以出島。」

梁先生的妻子則表示，家裡已經停水，島上菜市場被搶購一空，超市裡也只剩空貨架，「搶到了兩箱礦泉水，買到一些食品，孩子們還在正常上學。」

梁先生呼籲，希望能趕緊通水，保證物資供應，也希望政府能推出官方交通工具幫助島民出行，「島上沒有正規碼頭，我是在水閘邊登上船的，有一定危險。」

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