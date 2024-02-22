北市女買晚餐UBike未鎖被騎走　竊嫌落網竟扯：我也被偷過

▲松山警方調閱監視器、火速逮捕竊單車徐嫌歸案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者張君豪／台北報導

15日傍晚北市松山區發生一起YouBike單車竊案，被害人蕭女當時騎乘YouBike到中山捷運站旁錦州街434巷弄內購買晚餐，未把單車上鎖，購物約10分鐘後單車隨即遭竊，轄區松山警方獲報，立即調閱監視器掌握犯嫌特徵，當晚22時許在中山區一江街逮捕單車竊嫌。偷單車賊徐男（66歲、有贓物前科）辯稱自己曾租騎YouBike也遭他人偷竊，才會偷他人單車代步。





轄區松山警方表示，調閱監視器循線追查發現，徐男竊取單車後遊晃達2個多小時，警方循車追人，最後在中山區一江街一家超商外面將他逮捕，並尋獲失竊YouBike，訊後並依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方指出，租借YouBike應負起保管責任，若是因自己疏忽，造成遺失或失竊，3個月內未尋回，YouBike公司會根據YouBike車型，對租借人求償最高新台幣1萬5000元之金額。呼籲民眾租借YouBike暫時離開單車時，一定要鎖車，才能降低歹徒犯罪動機。

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