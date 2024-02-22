美國7歲女童海邊挖沙「沙坑坍塌」活埋亡　心碎畫面曝光

A 7-year-old girl has died after a sand hole she was digging on a beach in South Florida collapsed on top of her and her 9-year-old brother. pic.twitter.com/yF4tuEzOT5 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 22, 2024

記者詹雅婷／綜合報導

美國南佛羅里達州海邊20日一名7歲女童在沙灘上玩沙，她的哥哥也在身旁一起玩耍，兩人開心挖出約1.5公尺至1.8公尺深的大沙坑，但卻突然發生塌陷，沙子瞬間落在他們身上。儘管當時現場的人拚命試著想把孩子們從沙坑中救出，但女童最終仍不幸喪命。

綜合美聯社等報導，這起事件發生距離邁阿密約53公里的濱海勞德代爾（Lauderdale-by-the-Sea），依據報案電話，孩子父親當時在現場大聲向眾人求助，宣稱孩子受困在沙坑中，母親則是喊著「我女兒就在（沙坑）裡面」。

CBS邁阿密新聞頻道取得的現場畫面顯示，當時有多名民眾在沙坑旁邊，拚命試著把孩子們從坍塌的沙坑中救出，同時也試著固定沙坑壁，以免洞口進一步坍塌。

救援人員在當地下午3時左右趕到現場，發現男孩胸部位置被埋在沙中，女童整個人被埋在男孩下方。帕潘諾海灘消防部門發言人桑德拉金（Sandra King）透露，在救援人員到場後，使用支撐版防止沙子進一步坍塌，同時使用鏟子來把孩子救出。

現階段尚不清楚當時是否有成年人在幫忙孩子們挖沙坑。桑德拉金指出，女童獲救時已經沒有呼吸，兄妹倆事後被緊急送往醫院，女孩到醫院前死亡，男童送醫後情況穩定。