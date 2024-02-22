少女月經太早來！　竟遭無知父親「禁足1週、沒收手機1個月」

▲月經是女生青春期的第二性徵。（示意圖／翻攝自photoAC）



圖文／CTWANT

青春期是兒童逐漸成長為大人的一個階段，對多數女生來說，大約在12歲左右會開始出現月經，但沒有確切的時間，可能更早或更晚。然而，國外有一名爸爸卻因為女兒月經來太早而做出懲罰，掀起一番議論。

這名爸爸在問答網站「Quora」發文指出，女兒月經剛來不久，認為以女兒的年紀來說，時間還有點早，似乎不太對勁，於是便將女兒禁足1週，還拿走手機1個月，怎料他還覺得不夠，詢問：「還應該有更多懲罰嗎？」

結果貼文曝光後，遭到大批網友一面倒砲轟：「你是不是瘋了？！月經是女孩成長的一部分。你這個無知的、沒有受過教育的笨蛋」、「我希望你不是認真的，你連想懲罰女兒的想法都完全不對」、「你是一個壞爸爸，把手機還給她，讓她長大」、「你永遠不應該因此懲罰你的女兒」、「女孩來月經並不是你應該懲罰她的事情，當第一次開始時，她需要你的支持，而不是羞辱或懲罰」。

▲一名爸爸因為女兒月經來太早，竟禁足加沒收手機做懲罰。（示意圖／翻攝自pixabay）

據了解，女生的月經約在10～16歲發生，年齡每個人不同，最早可以在11～12歲，最晚可以到16～18歲，假如超過18歲還沒有月經，就不太正常。

月經來了代表卵巢已開始有了功能，但尚未完善，往往週期不規律，從不規律到規律，也因人而異，大約1～2年，假如月經週期超過半年，或行經時間超過10天以上，都算異常，應該就醫檢查。

延伸閱讀

▸ 國小兄妹全年無休「日睡6小時」 補習班花費超驚人…光英文1年40萬

▸ 黃立行被拍女友視角照放閃 她「出賣49歲現況」甜喊：我的助理

▸ 人工智慧出錯…男駕駛開車「搔頭」 被誤判用手機罰1.3萬