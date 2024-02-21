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大陸 大陸焦點 特派現場

工程師請病假17個月「照領薪水175萬」！偷考碩士被抓包…下場出爐

中國一名男子因憂鬱症請假17個月，卻在其間考取碩士就讀，持續領公司薪水。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲男子因憂鬱症請假17個月，卻在其間考取碩士就讀，持續領公司薪水。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

大陸北京有一名男子，被診斷出憂鬱症，因此向公司請了17個月病假，其間卻考取碩士就讀，公司被蒙在鼓裡，持續發放薪水、補貼和獎金等，將近40萬人民幣（約175萬新台幣），公司在偶然間得知男子行為，於是將其解雇，男子不服申請仲裁賠償金，法院審理後也作出判決了。

該名男子具有電氣技術專業背景，大學本科畢業後進入科技公司擔任採購工程師，工作10年後簽訂無固定期限勞動合約，2020年是他在該公司工作的第16年，當年8月被診斷憂鬱症，因此向公司請病假，一直延續到2022年1月，休假時間長達17個月。

公司考量男子的年資，因此對他比較寬容和體恤，薪水和福利照給，包括基本工資、過年獎金、津貼、年底雙薪等，合計將近40萬人民幣，其中光是基本工資，月均發放金額就達2萬多人民幣。

科技公司偶然間得知，男子趁病假期間考取北京某著名高校的應用心理專業碩士（MAP），並在該校持續就讀，該行為違反誠實信用原則。此外，男子的診斷證明顯示，他就診過程多次向醫生表示不能堅持工作，內容提到「煩躁較前好轉，能夠看電視，半夜醒，醒後難以入眠，丙戊酸鈉緩釋片未規律服用」，而且在學校就讀期間存在自行增加藥物或停藥、拒絕相關檢查等未按醫囑進行治療的行為。

科技公司在徵得工會同意後，將男子解雇，而後男子向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁，認為公司的行為違法，並要求賠償金。法院審理認為，公司解除合約的行為並無不當，符合法律規定，同時要求歸還相關費用，返還金額36萬多人民幣。

針對判決結果，男子不服上訴到中級人民法院。經過調解，雙方達成協議，最後認定男子返還科技公司20萬人民幣。

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