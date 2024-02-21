　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

25歲女師「睡16歲男學生」太猛！成流量新密碼　網紅都變「張老師」

▲▼ 。（圖／）

▲張姓女老師遭丈夫實名舉報，與16歲的未成年男學生多次發生性關係。（圖／翻攝Ｘ）

圖文／鏡週刊

大陸上海一名25歲張姓女老師，日前被自己的老公舉報出軌，並睡了一名16歲男學生。事件爆發後，這名張老師目前已被停職，不過已經引發網友熱議，甚至「張老師」已經成為流量密碼，昨日在網上紛紛冒出許多「張老師」開直播，衝一波人氣。

「魔女張老師」 出軌睡16歲男學生太猛　成新流量密碼！妹子都變「張老師」了

▲網路上紛紛冒出許多「張老師」開直播。（翻自微博）

正港的「張老師」日前遭到老公舉報，與一名16歲男同學過從甚密，不只傳親密簡訊，甚至上床睡覺，內容更勝經典日劇《魔女的條件》。消息爆發後，該區教育局表示已針對此事啟動調查，而張老師則是被停職。

「張老師」如雨後春筍般出現。（翻自微博）

▲「張老師」如雨後春筍般出現。（翻自微博）

不過由於張老師的故事太猛，引發網路熱議，昨日網上也突然紛紛冒出許多「張老師」開直播，衝一波人氣，相信「張老師」現在已經成為流量密碼。不過也有網友不以為然，稱現在的主播無所不用其極，直播平台真的應該加大整治力度，更罵「這種傷風敗俗的事情都能拿來」。

正港張老師。（翻自微博）

▲正港張老師。（翻自微博）

更多鏡週刊報導
上海女師出軌男學生！熱戀對話曝光　丈夫實名舉報：師德敗壞
普丁難忘她的裸奶！正妹在紅場露胸　3年後突被列國家通緝犯
中國客獲免簽擠爆新加坡　還沒玩就「破產」！嚇喊下次不去了

ET快訊
家放1300萬要娶媳　回娘家過年被偷光
快訊／宜蘭嚴重車禍！「11車」撞成一團
快訊／高雄玉竹商圈房失火　濃煙沖出布滿街頭
變態書記官　偷拍21女子私密畫面
快訊／大火10死百人傷　明揚董事長、總經理辭職
大降溫來了！「全台探1字頭」時間曝
信用卡買外幣還剩7天！　兆豐銀：3／1起暫停
藥妝店「免費1服務」突然沒了　妹子喊不方便！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

25歲女師「睡16歲男學生」太猛！成流量新密碼　網紅都變「張老師」

中國26座GDP兆元級城市　設定高標經濟成長

工程師請病假17個月「照領薪水175萬」！偷考碩士被抓包…下場出爐

泰國搭摩托車被綁去叢林！陸女險遭性侵、放火滅口

男子抱兒看炮龍節！竟上前「拉扯龍身」　慘被護龍隊暴力圍毆

老爸睡了兒子女友！當街抓姦「一家4口全武行」　警到場都看傻

183cm港男來台失蹤近一個月　最後一通電話急喊：出事了！

老師擔責！25歲女老師出軌高一生　專家：法律明確「禁止師生戀」

北京龍年首場大雪！民眾「長槍大砲」爭拍雪白故宮　嗨喊太幸運

陸生還漁民發聲了！控訴台海巡「把我們頂翻掉」：太失望

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

毒販對決早餐店大冰奶完敗！　忍不住衝廁所...被警包圍落網

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

楊繡惠4800萬台中店面曝光　剛過戶就迎便利商店搶租

25歲女師「睡16歲男學生」太猛！成流量新密碼　網紅都變「張老師」

中國26座GDP兆元級城市　設定高標經濟成長

工程師請病假17個月「照領薪水175萬」！偷考碩士被抓包…下場出爐

泰國搭摩托車被綁去叢林！陸女險遭性侵、放火滅口

男子抱兒看炮龍節！竟上前「拉扯龍身」　慘被護龍隊暴力圍毆

老爸睡了兒子女友！當街抓姦「一家4口全武行」　警到場都看傻

183cm港男來台失蹤近一個月　最後一通電話急喊：出事了！

老師擔責！25歲女老師出軌高一生　專家：法律明確「禁止師生戀」

北京龍年首場大雪！民眾「長槍大砲」爭拍雪白故宮　嗨喊太幸運

陸生還漁民發聲了！控訴台海巡「把我們頂翻掉」：太失望

「補習班兄妹」父親為大稻埕布商　起家厝改建億級豪宅

淡出穩交14年…黃立行「被拍女友視角照」罕放閃！49歲現況曝光

壞壞有益身體健康！中醫師曝頻率：至少4天1次

快訊／宜蘭嚴重車禍！「10小車+拖板車」撞成一團　零件噴飛16人傷

《海洋迴旋：鯤之旅》日本偶戲導演沢則行嘔心瀝血之作　25日踩演登場

《跟我老公結婚》寶兒外貌、演技惹非議！　導演親解選角原因

國小兄妹日睡6小時惹議！阿Ben開嗆虎媽：孩子出生不是來完成你的夢想

快訊／高雄玉竹商圈平房失火　濃煙沖出布滿街頭

金馬奇幻影展開跑！柯恩兄弟7強片　《血迷宮》40週年重登大銀幕

新加坡「2024必去新景點」快看！水上漂浮樂園、粉紅沙灘超夢幻

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

大陸熱門新聞

25歲正妹老師出軌高一生！遭爆「小鮮肉沒斷過」

春節遇到初戀無套一夜冒3症狀　他疑染愛滋衝醫院

老爸睡了兒子女友！一家4口當街抓姦全武行

40歲爸發酒瘋把孩子從3F拋下…下秒跟著跳下！

21歲女晨跑衣衫凌亂被棄屍樹叢！兇手被執行死刑

10歲童遭煙火炸腦慘死！爸崩潰發文尋兇

183cm港男來台失蹤　最後電話：出事了！

25歲已婚女師多次激戰男學生！丈夫PO私密截圖舉報

陸生還漁民發聲了！控海巡「把我們頂翻掉」

1年學費17萬！30年私校「開學前1天倒閉」

與男友吵架！港女上下全脫大暴走　結局超展開

寒假作業丟巴黎廁所大結局！網紅公布對話截圖

長腿妹相親失敗！對話視窗看哭網友

常客連11天中刮刮樂領2.6萬　老闆娘氣炸報警

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

「華航林依晨」Ivy宣布再婚！

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

慈妹爆熱戀了！

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

「新妖股」超車輝達破千美元！　執行長又是台灣人

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

快訊／華航重大工安意外！維修員遭起落架夾斃

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面