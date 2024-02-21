25歲女師「睡16歲男學生」太猛！成流量新密碼　網紅都變「張老師」

▲張姓女老師遭丈夫實名舉報，與16歲的未成年男學生多次發生性關係。（圖／翻攝Ｘ）

圖文／鏡週刊

大陸上海一名25歲張姓女老師，日前被自己的老公舉報出軌，並睡了一名16歲男學生。事件爆發後，這名張老師目前已被停職，不過已經引發網友熱議，甚至「張老師」已經成為流量密碼，昨日在網上紛紛冒出許多「張老師」開直播，衝一波人氣。

▲網路上紛紛冒出許多「張老師」開直播。（翻自微博）

正港的「張老師」日前遭到老公舉報，與一名16歲男同學過從甚密，不只傳親密簡訊，甚至上床睡覺，內容更勝經典日劇《魔女的條件》。消息爆發後，該區教育局表示已針對此事啟動調查，而張老師則是被停職。

▲「張老師」如雨後春筍般出現。（翻自微博）

不過由於張老師的故事太猛，引發網路熱議，昨日網上也突然紛紛冒出許多「張老師」開直播，衝一波人氣，相信「張老師」現在已經成為流量密碼。不過也有網友不以為然，稱現在的主播無所不用其極，直播平台真的應該加大整治力度，更罵「這種傷風敗俗的事情都能拿來」。

▲正港張老師。（翻自微博）

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