國小兄妹一天學習近18小時　律師嘆：家長才是小孩的起跑點

記者黃翊婷／綜合報導

一名補教老師近日分享一對國小兄妹的學習日程表，兄妹倆每天學習將近18小時，引發各界正反意見熱議。律師呂秋遠認為，小兄妹確實很優秀，但也令人感到心疼，「贏在起跑點，跑不到終點，那又如何呢」、「毀掉一個人，其實很簡單，只需要毀掉他的童年，其餘的事情，順其自然」。

▲小兄妹的學習日程排滿滿，掀起各界關注與討論。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

呂秋遠在臉書發文中提到，該補教老師介紹一對國小兄妹的學習日程表，每天清晨5點50分起床，接著就是練琴、學英文、上課，直到晚上11點多才能休息，午餐只能在車上吃，雖然他們成績優秀，在鋼琴大賽中獲獎，還前往維也納演出，然而，每天睡眠不足、家長陪伴時間不夠，「對於小學生來說，意義在哪裡？」

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呂秋遠接著說道，有些家長為了讓小孩贏在起跑點，做了很多後天的努力，但其實家長才是小孩的起跑點，對於正在發育中的孩子來說，每天睡眠至少要有9到12個小時，否則可能會影響身心健康，「既然後天的努力很重要，今天與明天，就先別努力吧！反正，睡到中午，還是可以當立法院長，為什麼要讓小學生一天只睡六小時呢？贏在起跑點，跑不到終點，那又如何呢？」

「這樣的孩子，真能順利到終點嗎？」呂秋遠感嘆，毀掉一個人很簡單，只需要毀掉他的童年，其餘的事情，順其自然；此外，以馬內利的意思是「上帝與你同在」，可惜他在該篇文章中看不出來上帝究竟在哪裡。

文章公開之後，大多數網友都認同呂秋遠的觀點，支持讓孩子享有童年、擁有充足睡眠，「這行程比BTS還忙」、「好好吃飯、好好睡覺才是最基本的」。

不過，也有一部分網友提出不同意見，其中一名女網友表示，「如果是孩子非常喜歡，家長（應）該支持」，例如她自己，小時候花了很多時間學音樂和英文，過著和別人不一樣的童年，雖然辛苦卻很開心，一點也不後悔，音樂甚至成了相伴一生的興趣，英文也在職場中發揮重要作用，但比賽就要看情形，「這只是學音樂歷程的手段，參加太多個不太好。」