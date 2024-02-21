　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國小兄妹一天學習近18小時　呂秋遠嘆：家長才是小孩的起跑點

記者黃翊婷／綜合報導

一名補教老師近日分享一對國小兄妹的學習日程表，兄妹倆每天學習將近18小時，引發各界正反意見熱議。律師呂秋遠認為，小兄妹確實很優秀，但也令人感到心疼，「贏在起跑點，跑不到終點，那又如何呢」、「毀掉一個人，其實很簡單，只需要毀掉他的童年，其餘的事情，順其自然」。

▲▼小學生。（示意圖／CFP）

▲小兄妹的學習日程排滿滿，掀起各界關注與討論。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

呂秋遠在臉書發文中提到，該補教老師介紹一對國小兄妹的學習日程表，每天清晨5點50分起床，接著就是練琴、學英文、上課，直到晚上11點多才能休息，午餐只能在車上吃，雖然他們成績優秀，在鋼琴大賽中獲獎，還前往維也納演出，然而，每天睡眠不足、家長陪伴時間不夠，「對於小學生來說，意義在哪裡？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂秋遠接著說道，有些家長為了讓小孩贏在起跑點，做了很多後天的努力，但其實家長才是小孩的起跑點，對於正在發育中的孩子來說，每天睡眠至少要有9到12個小時，否則可能會影響身心健康，「既然後天的努力很重要，今天與明天，就先別努力吧！反正，睡到中午，還是可以當立法院長，為什麼要讓小學生一天只睡六小時呢？贏在起跑點，跑不到終點，那又如何呢？」

「這樣的孩子，真能順利到終點嗎？」呂秋遠感嘆，毀掉一個人很簡單，只需要毀掉他的童年，其餘的事情，順其自然；此外，以馬內利的意思是「上帝與你同在」，可惜他在該篇文章中看不出來上帝究竟在哪裡。

文章公開之後，大多數網友都認同呂秋遠的觀點，支持讓孩子享有童年、擁有充足睡眠，「這行程比BTS還忙」、「好好吃飯、好好睡覺才是最基本的」。

不過，也有一部分網友提出不同意見，其中一名女網友表示，「如果是孩子非常喜歡，家長（應）該支持」，例如她自己，小時候花了很多時間學音樂和英文，過著和別人不一樣的童年，雖然辛苦卻很開心，一點也不後悔，音樂甚至成了相伴一生的興趣，英文也在職場中發揮重要作用，但比賽就要看情形，「這只是學音樂歷程的手段，參加太多個不太好。」

有個美語補習班的貼文，介紹了一對小學生兄妹的行程。每天五點五十分起床，開始練琴、學英文、到學校上課，晚上十一點多才能休息。中午時間，他們只能在車上用餐。他們成績當然優秀，在台北市鋼琴大賽得獎，也可以在維也納演出。 好喔，確實很優秀。只不過...

呂秋遠發佈於 2024年2月20日 星期二
ET快訊
補習班發聲！小兄妹「6.5小時有睡飽」　曝：哥哥已比媽媽高
快訊／國小兄妹「魔鬼日程」被轟！　補習班粉專急關閉
快訊／黃色小鴨出事了！　淒慘變形畫面曝　
臭整晚！　3C產品燒成殘駭堆成山...畫面曝
小學生「恐怖行程」遭圍剿　補習班竟回：酸民需要出氣筒
逆轉！美女發言人判賠鄭運鵬15萬
快訊／臨時會開議前！　2議員辦公室遭搜索
快訊／校園聞到異味！　東南科大宣布：11點提前下班
謝國樑反擊！質疑林右昌讓利NET　爆前市府「變動權利金0元」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國小兄妹「魔鬼日程」被轟爆！補習班粉專急關閉

快訊／黃色小鴨出事了！　瞬間強風一吹…臉部淒慘變形畫面曝　

濕滑地上「石頭被套塑膠袋」　6000人看傻！用途驚呆了

小兄妹「6.5小時有睡飽」！補習班曝2人日常表現：哥哥已比媽媽高

章魚燒又漲價！他驚見「每盒100」傻眼　網哀號：吃不起了

國小兄妹一天學習近18小時　律師嘆：家長才是小孩的起跑點

解瘦肉精疑雲！食藥署邀14專家開會商討　名單、會議紀錄等3月才公開

1200元以下交通違規擬不記點　民團反對：⼈命安全不能走回頭路

補教揭小學生日睡6.5hrs行程遭圍剿　小編竟回：酸民需要出氣筒

孩子成績差！男當眾「狠甩妻子一巴掌」　暴吼：害全家丟臉

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

毒販對決早餐店大冰奶完敗！　忍不住衝廁所...被警包圍落網

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

高雄女大生車禍+熱心女騎士指揮交通

快訊／國小兄妹「魔鬼日程」被轟爆！補習班粉專急關閉

快訊／黃色小鴨出事了！　瞬間強風一吹…臉部淒慘變形畫面曝　

濕滑地上「石頭被套塑膠袋」　6000人看傻！用途驚呆了

小兄妹「6.5小時有睡飽」！補習班曝2人日常表現：哥哥已比媽媽高

章魚燒又漲價！他驚見「每盒100」傻眼　網哀號：吃不起了

國小兄妹一天學習近18小時　律師嘆：家長才是小孩的起跑點

解瘦肉精疑雲！食藥署邀14專家開會商討　名單、會議紀錄等3月才公開

1200元以下交通違規擬不記點　民團反對：⼈命安全不能走回頭路

補教揭小學生日睡6.5hrs行程遭圍剿　小編竟回：酸民需要出氣筒

孩子成績差！男當眾「狠甩妻子一巴掌」　暴吼：害全家丟臉

高市4連霸議員樁腳請選民吃海鮮大餐　檢提當選無效之訴2度吞敗

彰化轎車突逆向衝出路口！撞上救護車後翻落水溝　4人受傷送醫

池上元宵遶境祈福　關山警籲遵守交通疏導措施

馬克宏見王毅　稱法方奉行一中政策

抹布／七年級家長父子騎驢　小孩要快樂父母要比別人拼

快訊／國小兄妹「魔鬼日程」被轟爆！補習班粉專急關閉

快訊／黃色小鴨出事了！　瞬間強風一吹…臉部淒慘變形畫面曝　

南韓近9千住院醫師辭職！　政府祭強制復工令「否則撤照」也沒用

濕滑地上「石頭被套塑膠袋」　6000人看傻！用途驚呆了

2024台東元宵慶觀光活動　台東縣政府響應設攤宣導環保祭祀

生活熱門新聞

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

國小兄妹文挨轟！學霸妹妹「1舉動」網喊不對勁

4生肖要發了！　財運如天降大雨

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

快訊／緊鄰火場聞到異味！東南科大宣布：教職員上午11點提前下班

滑手機意外發現「男友副業」錯愕！網卻支持男友

越胖財運越好！　4星座、4生肖年後別減肥

速食沒200吃不飽！釣出內行揭高CP值點法

日睡6.5小時「妹妹交白卷」　重寫200張超慘！

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

今最熱飆36℃！明轉雨「2波冷空氣」　下周回冬探11度

卡友注意！好市多「好多金折消費」到2／29

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

更多熱門

相關新聞

網紅歪風連連　投訴前先沉澱

網紅歪風連連　投訴前先沉澱

網路這種東西，永遠都會有用，但並不一定是「作用力越大，反作用力也越大」因為很多事情還是有點對錯是非，得到的作用力，或許只是同溫層的少數人，但是反作用力，卻是可能連同溫層的多數人都不會支持，拿到的聲量很多，但是正面的卻很少。

「結婚簡單離婚難」　呂秋遠列10徵兆

「結婚簡單離婚難」　呂秋遠列10徵兆

王志安《夜夜秀》嘲笑身障　不是幽默而是低級

王志安《夜夜秀》嘲笑身障　不是幽默而是低級

面對惡意Toyz　超哥打人就是不對

面對惡意Toyz　超哥打人就是不對

超哥痛毆Toyz　呂秋遠對比「三國歷史人物」：別當黃祖

超哥痛毆Toyz　呂秋遠對比「三國歷史人物」：別當黃祖

關鍵字：

呂秋遠

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

「華航林依晨」Ivy宣布再婚！

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

慈妹爆熱戀了！

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

「新妖股」超車輝達破千美元！　執行長又是台灣人

夏克立頻懷疑外遇　全因黃嘉千「十年前的一個謊言」

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面