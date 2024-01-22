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超哥暴走痛毆毒舌Toyz　呂秋遠對比「三國歷史人物」：別當黃祖

▲Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝YouTube）

▲Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝YouTube）

記者張靖榕／綜合報導

網紅直播主Toyz於20日跑到YouTuber超哥餐廳用完餐，直播批評料理不好吃，起口角遭超哥暴打送醫，引發社會議論誰對誰錯。對此，律師呂秋遠引用三國時代一個歷史人物的故事，表示面對一個存心想攻擊你的人，其實有很多種方式可以處理他，但「在小孩面前打人，非常不對。」

呂秋遠表示，「超派」超哥暴打Toyz的事件肯定是觸犯刑法的傷害案件，無論如何打人都是不對的，特別是在孩子面前打人，而對於這起新聞很多人在評論時，有對Toyz冷嘲熱諷，也有支持超哥的人，可是在一個大家都主張言論自由不該被暴力威脅的社會，「這到底應該怎麼解釋呢」？

呂秋遠引用三國時代的歷史人物「禰衡」，這個不太出名的角色，生平卻耐人尋味。「禰衡」是孔融的好友，在孔融三番兩次推薦下，禰衡前來向曹操面試；然而他出言不遜，當著曹操的面批評他手下一個人才都沒有，不論武將張遼、許褚，文官荀彧、荀攸，又或是夏侯惇，在他嘴裡都被說得一無是處。

對比超哥暴打Toyz事件，呂秋遠表示，「禰衡如果活在當代，又想當youtuber評論美食，肯定會有生命危險。」

▲Toyz被超哥打爆頭，製作完筆錄後，在友人攙扶下離開派出所。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲Toyz被超哥打爆頭，製作完筆錄後，在友人攙扶下離開派出所。（圖／記者黃彥傑翻攝）

故事接著下去，當曹操反問既然如此，禰衡又有什麼了不起的地方。禰衡則回說自己上知天文，下知地理，只要願意，就能將曹操輔佐成如堯舜一樣的人，他更自比孔子、顏回，認為自己是萬人之上，沒人可與他的才氣相比。

曹操並未因此動怒，而是一笑置之，反開了禰衡一個玩笑，讓胸懷遠大抱負、自命非凡的禰衡去樂隊裡擔任「鼓史」，負責在宴會時打鼓製造氣氛。一次演奏上，禰衡竟當著曹操的面脫掉全身衣服，痛罵曹操識人不明，不懂得重用自己。

曹操仍然沒有動怒，而是退一步說他這裡是「小廟」，若禰衡真有他說的那麼厲害，乾脆派他去荊州勸降劉表，辦到的話回來就讓他做大官。這番話表面詢問，其實就是強派禰衡去荊州赴任。

禰衡不改惡毒的嘴，覺得所有人都低於他，只是爬在地上的蟲，到了荊州繼續狠批劉表，便被劉表送到了黃祖手上。人人都知黃祖打仗在行，脾氣卻很差，聽到禰衡的批評便暴怒要屬下將他處死。禰衡得年28歲。

▲Toyz被超哥打傷。（圖／翻攝自Facebook／Toyz ）

▲Toyz被超哥打傷，告超哥殺人未遂等4罪。（圖／翻攝自Facebook／Toyz ）

呂秋遠表示，讀到這裡有些人或許可把故事中的歷史人物與超哥、Toyz對號入座，面對批評大家可以當曹操、劉表，甚至是黃祖；而有些為了特殊目的像「網路流量」前來批評、找麻煩的人，「有時候，難免會不小心遇到類似黃祖一樣的人。」

▲超哥,Toyz。（圖／翻攝YouTube、記者黃彥傑攝）

▲超哥「不忍了」暴打Toyz。（圖／翻攝YouTube、記者黃彥傑攝）

不過呂秋遠說，我們得提醒自己不要當黃祖，但是面對禰衡，其實可以理解為何黃祖這麼生氣，因為最令人生氣的不是批評，而是根本懷著惡意來攻擊你的人，怎麼做對方都不會滿足，「但還是強調，請別讓自己當黃祖，特別是，在小孩面前打人，非常不對。」

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