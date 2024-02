唐鳳遭質疑自貶官方身分　數位部：未損國家尊嚴實質參與

▲數位發展部長唐鳳。(資料照/記者屠惠剛攝)

記者呂晏慈/台北報導

針對媒體報導美日有意協助台灣外交突破,數位發展部長唐鳳卻不願以部長名義參與聯合國會議,數位部今(18)透過新聞稿澄清,為爭取在不損及國家尊嚴下,得以出席聯合國正式會議,唐鳳以資安院董事長名義報名,不僅實質參與政府分組討論議程,她也親赴日本在場邊進行多場會談。

數位部說明,聯合國網際網路治理論壇(UN Internet Governance Forum,IGF)去年10月於日本京都舉行國際年會,數位部受美國邀請參與美方於年會首日舉辦的論壇,為爭取在不損及我國尊嚴下,得以出席聯合國正式會議,唐鳳以資安院董事長名義報名,以實質參與政府分組討論議程。

數位部表示,IGF年會屬於聯合國正式活動,鼓勵多方利害關係人參與網路公共政策創新發展,與會國家或國際組織均可在大會同意下,於年會期間舉辦各式議程,包括美國去年10月於IGF年會首日舉行的「網際網路未來宣言:共同行動」(The DFI:Principles to Action)論壇。

數位部指,其收到美方邀請台灣參加其於IGF首日主辦的DFI論壇,唐鳳以2022年4月代表台灣簽署DFI的簽署人身分與會。數位部說明,由於在聯合國註冊系統裡,若以政府官員名義出席,必須在選單中選擇部門所屬的聯合國成員國,數位部為爭取在不損及我國尊嚴下,出席聯合國正式會議,因此,唐鳳以國家資通安全研究院董事長名義報名,以實質參與DFI政府分組討論議程。

數位部續指,而後考量部長實體與會或將引起某些非友好勢力的行動,造成不必要的困擾,故決定改以線上方式參加首日DFI論壇;另為把握此一難得機會,與友好國家重要人士及官員就相關議題交換意見,唐鳳仍決定親赴日本,並在場邊進行多場會談。

在護照議題方面,數位部表示,唐鳳去年3月下旬應美國加州州長Gavin Newsom邀請,赴美參加閉門會議,因唐鳳臨行前發現個人護照遺失,且此行涉及公務,並非度假,故向美方詢問能否以外交護照赴美,美國在台協會台北辦事處(AIT/T)經研議後,決定簽發單張B1/B2簽證給唐部長。針對美方的做法,唐從未宣稱是外交突破。

數位部補充,同年9月,唐鳳持外交護照赴美參加自由線上聯盟(Freedom Online Coalition,FOC)高階會議,AIT循例再次簽發單張B1/B2簽證給唐。數位部全程均依照主辦方要求進行安全檢核,並無要求特殊待遇,所謂要求特殊待遇的說法是有心人刻意挑撥。

該部說明,事實上,唐鳳此行與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)、主責安全及民主與人權的國務次卿Uzra Zeya、網路空間暨數位政策局(Bureau of Cyberspace and Digital Policy)數位無任所大使Nathaniel C. Fick,以及法國、愛沙尼亞和立陶宛等38國的數位及外交首長齊聚一堂,共同研討如何因應新興技術所帶來的風險等議題。

數位部表示,該部在數位化、產業交流、資安、AI等先進技術方面持續台美交流與合作,與美方建立多方聯絡窗口及管道,維持雙方緊密友好關係。如美方來台參與數位部資通安全署舉辦的跨國網路攻防演練(CODE),我方也派員參與美國Cyber Storm攻防演練;多位美方政要訪台時皆曾拜會該部交流,包括美國在台協會主席羅森柏格(Laura Rosenberger)、美國聯邦通訊委員會卡爾(Brendan Carr)委員、美國國家標準暨技術研究院(NIST)院長Laurie E. Locascio等人,數位部將在此基礎下持續與美方進一步深化相關業務的交流與合作。

此外,在立委對於本部執行業務的評論與期許方面,數位部指出,自該部成立以來,積極落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」分工,強化防堵詐騙訊息、防阻詐騙金流,對第三方支付、電商及遊戲點數強化管理,並建立「111」政府專屬短碼簡訊平臺與政府專用短網址,供各級政府機關使用,強化政府訊息信任度,對抗詐騙犯罪。

為因應境外資訊操弄,數位部積極配合行政院資安會報「網際網路內容管理基本規範及分工原則」,協同檢警調機關與Meta、Google等跨境大型平臺建立快速聯繫管道,即時通報不法行為,並協調LINE主動阻斷來自外站廣告導入,加速處置高風險帳號。

最後,數位部表示,資安院主動邀請法務部調查局及內政部刑事警察局等相關執法單位,共同參與訊息分析技術交流,並將相關研發成果提供與會單位運用,依據各單位回饋意見,做為持續精進發展之參考,同時,資安院也積極與「台灣事實查核中心」等第三方查核單位合作,以AI技術針對爭議訊息進行分析,並提供溯源與諮詢服務,以提升應處能量。

數位部說明,該部轄管財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)建構DNS RPZ(Response Policy Zone)機制,依法院判決或法律授權之行政處分對網域名稱停止解析,檢警調等執法機構對於重大金融犯罪、假冒政府機關網站、詐騙網站、選舉期間偽冒網站等重大案件緊急申請,均可透過RPZ攔阻,去年共攔阻達3萬4561件,遠超過前年的2945件。