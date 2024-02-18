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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

唐鳳遭質疑自貶官方身分　數位部：未損國家尊嚴實質參與

▲▼數位發展部長唐鳳 立法院交通委員會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲數位發展部長唐鳳。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對媒體報導美日有意協助台灣外交突破，數位發展部長唐鳳卻不願以部長名義參與聯合國會議，數位部今（18）透過新聞稿澄清，為爭取在不損及國家尊嚴下，得以出席聯合國正式會議，唐鳳以資安院董事長名義報名，不僅實質參與政府分組討論議程，她也親赴日本在場邊進行多場會談。

數位部說明，聯合國網際網路治理論壇（UN Internet Governance Forum，IGF）去年10月於日本京都舉行國際年會，數位部受美國邀請參與美方於年會首日舉辦的論壇，為爭取在不損及我國尊嚴下，得以出席聯合國正式會議，唐鳳以資安院董事長名義報名，以實質參與政府分組討論議程。

數位部表示，IGF年會屬於聯合國正式活動，鼓勵多方利害關係人參與網路公共政策創新發展，與會國家或國際組織均可在大會同意下，於年會期間舉辦各式議程，包括美國去年10月於IGF年會首日舉行的「網際網路未來宣言：共同行動」（The DFI：Principles to Action）論壇。

數位部指，其收到美方邀請台灣參加其於IGF首日主辦的DFI論壇，唐鳳以2022年4月代表台灣簽署DFI的簽署人身分與會。數位部說明，由於在聯合國註冊系統裡，若以政府官員名義出席，必須在選單中選擇部門所屬的聯合國成員國，數位部為爭取在不損及我國尊嚴下，出席聯合國正式會議，因此，唐鳳以國家資通安全研究院董事長名義報名，以實質參與DFI政府分組討論議程。

數位部續指，而後考量部長實體與會或將引起某些非友好勢力的行動，造成不必要的困擾，故決定改以線上方式參加首日DFI論壇；另為把握此一難得機會，與友好國家重要人士及官員就相關議題交換意見，唐鳳仍決定親赴日本，並在場邊進行多場會談。

在護照議題方面，數位部表示，唐鳳去年3月下旬應美國加州州長Gavin Newsom邀請，赴美參加閉門會議，因唐鳳臨行前發現個人護照遺失，且此行涉及公務，並非度假，故向美方詢問能否以外交護照赴美，美國在台協會台北辦事處（AIT／T）經研議後，決定簽發單張B1／B2簽證給唐部長。針對美方的做法，唐從未宣稱是外交突破。

數位部補充，同年9月，唐鳳持外交護照赴美參加自由線上聯盟（Freedom Online Coalition，FOC）高階會議，AIT循例再次簽發單張B1／B2簽證給唐。數位部全程均依照主辦方要求進行安全檢核，並無要求特殊待遇，所謂要求特殊待遇的說法是有心人刻意挑撥。

該部說明，事實上，唐鳳此行與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、主責安全及民主與人權的國務次卿Uzra Zeya、網路空間暨數位政策局（Bureau of Cyberspace and Digital Policy）數位無任所大使Nathaniel C. Fick，以及法國、愛沙尼亞和立陶宛等38國的數位及外交首長齊聚一堂，共同研討如何因應新興技術所帶來的風險等議題。

數位部表示，該部在數位化、產業交流、資安、AI等先進技術方面持續台美交流與合作，與美方建立多方聯絡窗口及管道，維持雙方緊密友好關係。如美方來台參與數位部資通安全署舉辦的跨國網路攻防演練（CODE），我方也派員參與美國Cyber Storm攻防演練；多位美方政要訪台時皆曾拜會該部交流，包括美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger)、美國聯邦通訊委員會卡爾（Brendan Carr）委員、美國國家標準暨技術研究院（NIST）院長Laurie E. Locascio等人，數位部將在此基礎下持續與美方進一步深化相關業務的交流與合作。

此外，在立委對於本部執行業務的評論與期許方面，數位部指出，自該部成立以來，積極落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」分工，強化防堵詐騙訊息、防阻詐騙金流，對第三方支付、電商及遊戲點數強化管理，並建立「111」政府專屬短碼簡訊平臺與政府專用短網址，供各級政府機關使用，強化政府訊息信任度，對抗詐騙犯罪。

為因應境外資訊操弄，數位部積極配合行政院資安會報「網際網路內容管理基本規範及分工原則」，協同檢警調機關與Meta、Google等跨境大型平臺建立快速聯繫管道，即時通報不法行為，並協調LINE主動阻斷來自外站廣告導入，加速處置高風險帳號。

最後，數位部表示，資安院主動邀請法務部調查局及內政部刑事警察局等相關執法單位，共同參與訊息分析技術交流，並將相關研發成果提供與會單位運用，依據各單位回饋意見，做為持續精進發展之參考，同時，資安院也積極與「台灣事實查核中心」等第三方查核單位合作，以AI技術針對爭議訊息進行分析，並提供溯源與諮詢服務，以提升應處能量。

數位部說明，該部轄管財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）建構DNS RPZ（Response Policy Zone）機制，依法院判決或法律授權之行政處分對網域名稱停止解析，檢警調等執法機構對於重大金融犯罪、假冒政府機關網站、詐騙網站、選舉期間偽冒網站等重大案件緊急申請，均可透過RPZ攔阻，去年共攔阻達3萬4561件，遠超過前年的2945件。

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