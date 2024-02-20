孫大千聲援謝國樑拋4問　為何基隆最精華的東岸廣場被林右昌搞成大雜燴？

記者陳弘修／台北報導

基隆市東岸商場重新招商所爆發出的點交爭議延燒，前得標廠商的協力廠商主富公司（NET）槓上基隆市長謝國樑，也讓謝國樑與前任基隆市長林右昌兩人持續針鋒相對。

對此，謝國樑20日召開記者會表示，林右昌餵食假訊息及民進黨政策會執行長王義川不實抹黑，他強調，未來每年向廠商收取的租金達6775萬元。另外，前國民黨立委孫大千也聲援謝國樑與基隆市政府，並批評林右昌過去八年都在睡覺打混，「為什麼基隆市最精華的東岸廣場，會搞成這樣的大雜燴式商場？」

針對與新廠商每年租金提出細項說明，謝國樑20日在記者會上表示，每年租金包含1500萬的固定權利金、2200萬元的變動權利金、1155萬元的土地租金，以及媒體通路回饋金1920萬元，總額高達6775萬元，根本不單只有1500萬元，至少有5000萬元的現金租金。

對於民進黨政策會執行長王義川在政論節目大肆抨擊，謝國樑也表示，若只有收取廠商1500萬租金，他不惜拿自己生命作擔保，但假如王義川傳達的並非事實，是否願意來基隆道歉，並一起去吃基隆有名的滷肉飯。

對於前後任市長連日來隔空交火，前國民黨立委孫大千20日也透過臉書發文聲援謝國樑與基隆市政府，他提出四個問題質疑：一、為什麼林右昌執政了八年，但是基隆市連一家像樣的百貨公司都沒有？二、為什麼基隆市最精華的東岸廣場，在林右昌執政任內，會搞成這樣的大雜燴式商場？三、為什麼林右昌沒有辦法將東岸廣場的產權登記盡快完成？害得謝國樑想要改造基隆，還要面對釘子戶。四、為什麼明明微風每年要支付給基隆市政府6775萬，而林右昌卻把它縮水成1500萬？是數學不好？還是心腸不好呢？

孫大千表示，林右昌到底丟不丟臉，明明是謝國樑在幫林右昌收八年執政的爛攤子，林右昌現在居然還有臉在這裡指三道四，造謠生事。看看台北市的信義計劃區、東區或是西門鬧區，再回來看看基隆的東岸廣場，有大腦的人都會搖頭嘆息吧？林右昌過去八年都在睡覺打混嗎？