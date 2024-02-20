　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

孫大千聲援謝國樑拋4問　為何基隆最精華的東岸廣場被林右昌搞成大雜燴？

▲▼謝國樑 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陳弘修／台北報導

基隆市東岸商場重新招商所爆發出的點交爭議延燒，前得標廠商的協力廠商主富公司（NET）槓上基隆市長謝國樑，也讓謝國樑與前任基隆市長林右昌兩人持續針鋒相對。

對此，謝國樑20日召開記者會表示，林右昌餵食假訊息及民進黨政策會執行長王義川不實抹黑，他強調，未來每年向廠商收取的租金達6775萬元。另外，前國民黨立委孫大千也聲援謝國樑與基隆市政府，並批評林右昌過去八年都在睡覺打混，「為什麼基隆市最精華的東岸廣場，會搞成這樣的大雜燴式商場？」

針對與新廠商每年租金提出細項說明，謝國樑20日在記者會上表示，每年租金包含1500萬的固定權利金、2200萬元的變動權利金、1155萬元的土地租金，以及媒體通路回饋金1920萬元，總額高達6775萬元，根本不單只有1500萬元，至少有5000萬元的現金租金。

對於民進黨政策會執行長王義川在政論節目大肆抨擊，謝國樑也表示，若只有收取廠商1500萬租金，他不惜拿自己生命作擔保，但假如王義川傳達的並非事實，是否願意來基隆道歉，並一起去吃基隆有名的滷肉飯。

對於前後任市長連日來隔空交火，前國民黨立委孫大千20日也透過臉書發文聲援謝國樑與基隆市政府，他提出四個問題質疑：一、為什麼林右昌執政了八年，但是基隆市連一家像樣的百貨公司都沒有？二、為什麼基隆市最精華的東岸廣場，在林右昌執政任內，會搞成這樣的大雜燴式商場？三、為什麼林右昌沒有辦法將東岸廣場的產權登記盡快完成？害得謝國樑想要改造基隆，還要面對釘子戶。四、為什麼明明微風每年要支付給基隆市政府6775萬，而林右昌卻把它縮水成1500萬？是數學不好？還是心腸不好呢？

孫大千表示，林右昌到底丟不丟臉，明明是謝國樑在幫林右昌收八年執政的爛攤子，林右昌現在居然還有臉在這裡指三道四，造謠生事。看看台北市的信義計劃區、東區或是西門鬧區，再回來看看基隆的東岸廣場，有大腦的人都會搖頭嘆息吧？林右昌過去八年都在睡覺打混嗎？

ET快訊
快訊／「美女議員」戴湘儀遭控介入家庭　男方發聲了
快訊／中華男籃先發5虎出爐　劉錚領銜力抗紐西蘭
日船章魚燒又漲！他驚見「每盒100元」傻眼　
快訊／「國防部長」張育成重返美職　回鍋光芒年薪3146萬
陸快艇翻覆2死！檢方證實「海巡署無錄影紀錄」
泰勒絲為何不來台？　泰國總理爆「新加坡砸近億」搶獨家主辦權
情侶拉麵店激吻！揉胸又捏臀　店員忙制止

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

岳母控「美女議員」戴湘儀介入家庭　蔣欣璋駁斥：家家有本難念的經

幕後／國民黨3小時內提案又撤案　關鍵轉折曝：避免協商冷凍期

孫大千聲援謝國樑拋4問　為何基隆最精華的東岸廣場被林右昌搞成大雜燴？

快訊／臉書遭人留言「跟別人老公出遊？」　戴湘儀急澄清：皆非事實

國台辦稱金廈非禁限制水域　江啟臣曝關鍵：主權宣示的政治問題

88槍擊案宣判！台南藍軍感謝司法還國民黨清白　要賴清德道歉

分析／議事攻防大戰！立法院開議首日　藍綠白吵成一團為哪樁？

指洪孟楷誤解「緊急應變隊」計畫　政院官員：旨在提升災害應變能力

宜蘭員山鄉代會主席許芳明猝逝　李姿婷退出議員補選黨內初選

被批亂演一通！黃國昌：情緒性用語毫無意義　不跟柯建銘一般見識

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

妻不解老公「明知故問」　唱反調：褲子放在冰箱

賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

床戰「169正妹」竟是男的 嫖客吐了｜20240219 ET午間新聞

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

歐陽娣娣首次公演化身「娜比」！　暖心當翻譯...隊友大讚：像天使

史上最亂頒獎典禮！搖滾區還有屎　aespa、ATEEZ嚇壞…起身忙管秩序

岳母控「美女議員」戴湘儀介入家庭　蔣欣璋駁斥：家家有本難念的經

幕後／國民黨3小時內提案又撤案　關鍵轉折曝：避免協商冷凍期

孫大千聲援謝國樑拋4問　為何基隆最精華的東岸廣場被林右昌搞成大雜燴？

快訊／臉書遭人留言「跟別人老公出遊？」　戴湘儀急澄清：皆非事實

國台辦稱金廈非禁限制水域　江啟臣曝關鍵：主權宣示的政治問題

88槍擊案宣判！台南藍軍感謝司法還國民黨清白　要賴清德道歉

分析／議事攻防大戰！立法院開議首日　藍綠白吵成一團為哪樁？

指洪孟楷誤解「緊急應變隊」計畫　政院官員：旨在提升災害應變能力

宜蘭員山鄉代會主席許芳明猝逝　李姿婷退出議員補選黨內初選

被批亂演一通！黃國昌：情緒性用語毫無意義　不跟柯建銘一般見識

岳母控「美女議員」戴湘儀介入家庭　蔣欣璋駁斥：家家有本難念的經

草莓才排第5名！營養師曝「農藥殘留最高水果排行榜」

幕後／國民黨3小時內提案又撤案　關鍵轉折曝：避免協商冷凍期

防堵基金經理人跟單！金管會祭13條新規　最高罰1500萬

快訊／中華男籃先發5虎出爐　劉錚領銜力抗紐西蘭

「膽固醇飆高」2大兇手　營養師：真的不是雞蛋

捨棄富邦悍將狀元！張育成加盟光芒　力拚重返大聯盟

孫大千聲援謝國樑拋4問　為何基隆最精華的東岸廣場被林右昌搞成大雜燴？

10歲童幫妹買小吃遭「煙火炸腦」慘死！爸目睹崩潰發文：幫找兇手

胡夏被爆「暗戀她半年」終於追到手　金晨直播正面回應戀情

一包不到11元 東森幣折後最低897元

政治熱門新聞

快訊／立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

楊寶楨哽咽崩潰　黃暐瀚一看：這很怪

黨內首砲！486先生開轟楊寶楨：要滾就滾

民眾黨團30分鐘前才發通知　柯建銘：太離譜了

楊寶楨深夜再訴心聲　黃珊珊：等你回來

即／范姜泰基接任桃市客家局長

國民黨團杯葛陳建仁施政報告！黃捷、徐巧芯對嗆　藍綠爆39分鐘衝突

楊寶楨哭了！　律師建議跟「他」同台：每次都被吐槽到憋笑欸

批謝國樑丟臉　林右昌：是不是瘋了？還嗑藥？

他看藍營開議首戰「不OK」：違規帶麥先輸一半

快訊／臉書遭人留言「跟別人老公出遊？」　戴湘儀急澄清：皆非事實

楊寶楨哭著請辭　柳采葳再曝白營危機

黃捷還原「搶麥大戰」過程　指韓國瑜應協調：竟然選擇落跑！

楊寶楨哭著走人　柯文哲皺眉笑回

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄女大生慘死輪下　遭輾畫面曝

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

即／台中大遠百22歲女墜樓亡　家屬急北上認屍

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應

21歲女晨跑衣衫凌亂被棄屍樹叢！兇手被執行死刑

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉：Apple有了

36歲女優陳屍家中！　親友悲痛籌資喪葬費

郭雪芙暫別演藝圈3個月！

快訊／立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

日地鐵怪人多！對面乘客竟是「金童玉女」

科技大廠處長車震女同事　勾腿激吻畫面曝光

更多

最夯影音

更多
員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐
妻不解老公「明知故問」　唱反調：褲子放在冰箱

妻不解老公「明知故問」　唱反調：褲子放在冰箱

賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面