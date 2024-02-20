快訊／無照少年北宜跑山過彎失控打滑　遭台電工程車輾斃

▲林姓少年無照騎車，遭輾送醫急救仍宣告不治。（圖／網友提供）

記者陸運陞／新北報導

新北市坪林區北宜公路31.9公里處，今天（20日）中午12時許發生一起機車與台電工程車對撞車禍。當時一輛台電大型工程車，沿著北宜公路往坪林方向行駛，行經該處時，一輛普通重型機車跨越雙黃線迎面撞上，機車騎士翻滾躺地，工程車煞車不及輾過騎士，警消抵達，騎士已無生命徵象，送醫急救仍宣告不治。

據了解，台電工程人員47歲徐姓男子，今天中午駕駛工程車，準備前往花蓮進行台電線路架設工程。徐男從新店出發，沿著北宜公路往坪林行駛，行經31.9公里處時，為一處向左彎道，當時騎乘家人機車的17歲林姓少年疑似過彎時失控打滑，跨越雙黃線後，連人帶車撞上徐男所駕駛的工程車。

▲徐男駕駛台電工程車，準備前往花蓮進行工程。（圖／記者陸運陞翻攝）

徐男發現林少跨越雙黃線迎面而來，雖然立即踩下煞車，但倒地的林少仍遭輾過，地下也留下大片血跡。路人見狀立即報警處理，警消抵達，發現林姓少年已無呼吸心跳，立即送往萬芳醫院急救，經急救1小時後仍宣告不治。警方目前已將現場封鎖，採集相關證據後，進一步釐清發生車禍事故確切原因。

▲林姓少年無照騎家人的機車，獨自到北宜公路跑山。（圖／記者陸運陞翻攝）