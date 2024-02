澳洲恐怖雷暴！雪梨3小時雷擊7.5萬次　4人樹下躲雨被劈中送院

▲雪梨19日遭雷擊7.5萬次,導致4名男女被劈中入院。(示意圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

澳洲在當地19日發生了一場嚴重雷暴,導致雪梨在3小時內遭遇7.5萬次雷擊。雪梨歌劇院和皇家植物園附近的一棵樹在下午1點左右被閃電劈中,導致在樹下避雨的4名男女受傷入院。

綜合當地媒體報導,事發當時,這4名男女正在樹下避雨,豈料一道閃電突然劈向了他們躲雨的大樹,導致4人全部受傷。

A flurry of severe #thunderstorms hit #Sydney on Monday, causing heavy #rain and lots of #lightning.



More at https://t.co/yCuu3U4eaj pic.twitter.com/t9B66mwar8