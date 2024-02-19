曾因強拆爆衝突！雲南納家營清真寺改「中式風格」　門口放3標語

▲雲南納家營清真寺原貌（左）被改成中式風格（右），並在門口放三個標語。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

雲南省玉溪市通海縣納家營清真寺的阿拉伯式外觀去年遭強行拆除，引發警民衝突，中國網上消息顯示，納家營清真寺已經改造完成，改為中式風格建築，門口立著「聽黨話」等標語。

中國官方近年強調宗教建築要突出中國風格，各地清真寺紛紛展開「去阿拉伯化」。據香港星島日報網，其中華北最大的阿拉伯風格豪華清真寺北京竇店清真寺去年已完成整改，納家營清真寺的改造則於去年5月開始。

報導說，納家營清真寺的阿拉伯式外觀當時遭強行拆除，施工期間有當地穆斯林居民到場試圖阻止，與警察爆發激烈衝突，引起中國海內外關注。

微博流傳的照片顯示，納家營清真寺已經改造完成，翡翠色的穹頂和宣禮塔拆掉，改為中式風格建築，門口還樹立「聽黨話」、「感黨恩」、「跟黨走」等標語。

北京宗教學者習五一在微博轉發「納家營清真寺建築風格整改完畢」的圖片，稱「清真寺建築風格的整改是堅持宗教中國化方向的重要工作之一」。

據指出，納家營清真寺始建於14世紀明朝年間，數個世紀歷經多次改建，原來清真寺建築於2004年落成，有四個宣禮塔和一個穹頂，可同時容納數千人，充滿阿拉伯風格。